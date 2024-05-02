台塑生醫投資佈局「綠色循環經濟」生態圈 找到產業發展與環境永續的最佳平衡點

台塑生醫近年積極延伸觸角，將對環境與社會的企業責任落實到轉投資的事業體上，多元佈局涵蓋水資源的高效再利用、煉油廢料處理、新能源回收、塑膠循環使用等，秉持著「會生產也要會回收」的理念，在追求經濟效益的同時，堅持有效地保護環境、實現資源的可持續利用。台塑生醫董事長王瑞瑜強調，產業發展與環境永續一樣重要，從根本上改變產業對環境的影響，才能落實綠色循環經濟。

台塑水科FAE團隊藉由對客戶系統的掌握，選擇正確的水質處理方案，提升水資源的利用價值 圖／台塑生醫提供

體現循環經濟的價值：回收廢棄物、廢水，再製重回生產端使用

台塑生醫為實踐循環經濟的價值，2007年轉投資虹京資源公司（簡稱虹京資源），主要是看中麥寮煉油廠廢觸媒中蘊含的金屬價值。廢觸媒經過回收處理後，其中的貴金屬可作為煉鋼源頭之原料使用，不僅免除了麥寮龐大廢觸媒的去化問題也體現了循環經濟的價值，將以前需掩埋處理的廢觸媒做最大化的利用並帶動了全台廢觸媒的回收風氣。

即便回收這些金屬的成本比採礦而來的成本高出許多，台塑生醫仍然堅持要做，就是為了建構真正的循環經濟。以實際回收的金屬-釩鐵來看，已超過269萬公斤，若用於生產鋼筋，相當於可蓋1,168萬坪的房子；回收的氧化鉬則超過568萬公斤，若用於生產不鏽鋼，則相當於可製作11.4億個保溫杯，對社會具有龐大的循環效益。

此外，台塑生醫也將循環經濟的理念，貫徹到虹京資源的用水循環中，開發出全台獨有的氨氮廢水處理系統，將廢水中的氨氮再製為高純度氯化銨粉末回用，大幅降低了對環境的負荷，此系統設計初期亦將用水加入考量，過程中可回收大量的潔淨水，落實一水多用，點滴珍惜的觀念。

落實水資源循環再利用：年助集團節省120萬噸工業用水

台塑生醫擁有消費品及工業品多元化人才的優勢，從公司內部成立水處理專案組開始，投入人力、時間、技術去研究水資源再利用的各項技術，2018年正式投資成立台塑水化學科技公司（簡稱台塑水科），不只為台塑集團內部節省水處理藥劑和服務的成本，更已成為台塑集團的水資源管理顧問，協助集團整合與優化工業用水。

台塑水科成立至今六年，業務範圍跨足六大產業、執行100多處的水質回收再利用計劃，服務客戶涵蓋石化、鋼鐵、電子、化纖與醫療院所等產業，每年平均管理43.4億公噸的冷卻系統循環水量，讓一滴水平均循環9次，每年節省超過120萬公噸的水，足以供應整整130萬人一年的飲用水（以每人每日2.5公升計）。

台塑水科業務行銷處表示，因目前全球暖化情況尚未明顯減緩，導致水資源取用漸加困難，透過為集團引入水處理相關技術，凝聚了大家對水資源保護重要性的共識，促進工業水處理再利用的推進，在對保護人與土地的堅持之下，讓每一滴水都能被充分利用，發揮自然資源的最大價值。

台塑生醫洗衣精補充機及ECOCO回收機齊力耕耘循環經濟 圖／台塑生醫提供

「塑」造綠色台灣未來，台塑生醫推動ECOCO智慧回收機

沒有絕對的垃圾，只有被錯置的資源，如何讓資源妥善處理再被利用，是台塑生醫的目標。除廣為社會大眾所知的二手玩具回收、洗衣精補充站之外，台塑生醫今年2月底投資凡立橙公司「ECOCO智慧回收機」，透過輕鬆、好玩又有趣的商業模式，民眾只需將用完要拋棄的寶特瓶帶至智慧回收機投遞，就能直接參與環保力行的行列，還可累積點數至不同通路及店家，點數就是購物金兌換想要購買的產品，全台通用不限定品項。

未來ECOCO智慧回收機所回收的寶特瓶，可用於台塑集團旗下的南亞纖維公司，透過將回收的PET聚酯塑料造粒，再拉成高附加價值的長纖絲，再製成織布、製衣等產品。甚至也研發生產出全球唯一100%回收聚酯膜，取得台日兩地20多項專利。這種永續循環再利用的模式，提高資源的利用率，也降低了資源的浪費。台塑生醫正積極規劃將智慧回收機的獎勵機制與洗衣精補充站作綠循環結合，期待以循環回收、循環再利用，來達到社會共好的環境友善運作。

台塑生醫轉投資虹京資源公司，廠區內沉釩、沉鉬製程區，進行廢觸媒回收處理 圖／台塑生醫提供

能生產，就要先能回收！量產鋰鐵電芯，同時啟動電池回收

台塑生醫的循環經濟佈局中，也包含新能源領域。2020年起，台塑生醫成立專案組研究鋰鐵電芯回收方式，為的就是要將電池中的珍稀元素提煉出來，使其能再次回到電池產業被使用，減少資源浪費與保護環境。未來，除了循環水、廢觸媒外，台塑生醫希望透過自身的經驗，繼續尋找集團內外能夠被回收再利用的資源，讓循環經濟體系能夠持續綠化。

劉慧啓總經理認為，落實綠色循環經濟的關鍵，是要能找到最佳的平衡點，並落實執行管理。而台塑生醫現在所做的只是個開始，希望持續努力，為社會大眾打造一個乾淨的未來。