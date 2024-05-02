居家整聊室完成5000萬募資，跨界合作為整理產業注入新動力！

居家整聊提倡美好生活 走進台灣家庭

「美好生活 人人擁有」是居家整聊室創辦的初心，目前已服務上萬個家庭，經由整聊五步驟重新打造最適合自己的生活樣貌。整理收納是開啟美好生活的第一步，創辦人鄭博元說「我們提倡傾聽客戶需求，擺脫單純的斷捨離，以探索客戶內心的美好生活為核心，未來會陸續結合搬家、收納品、清潔、軟裝服務，提供全方位的生活服務。」

居家整聊室、聯合線上、信義集團 聯手佈局整理收納版圖。 圖／居家整聊室提供

整理收納大勢 三強聯手創造新商機

創辦人鄭博元說：「今年度Q1營收相較去年同期成長30%，今年聚焦整理服務，上半年透過聯合線上UDN數據分析深耕雙北都會區客戶，下半年將與信義居家攜手讓服務擴展至西部各城鎮。」居家整聊室2023年起與聯合線上合作，透過內容養數據清晰定位客戶樣貌，與噓星聞推出收納節目IP持續收集消費者數據，將整聊服務推播給潛在客戶，創造大量新客源。

首創整理服務培訓系統 每年培育上千位整理專家。 圖／居家整聊室提供

信義房屋認同並看好居家整聊室創造美好生活的品牌信念與模組化服務等競爭優勢，進一步挹注集團資源，成為本輪投資人之一，透過雙方合作，針對房仲業務開設相關課程，增加第一線同仁整聊知識，並結合旗下平台信義居家為消費者提供更貼心到位的到府服務。

從B2C進軍B2B 百位整聊師為居家平台服務

居家整聊室首創將複雜的整理服務流程化為知識點，從2018年起開辦整聊師認證課程，每年培訓將近 2,000 位整理收納人才，至今已超過萬名學員上過整聊師認證課程。讓原本需要一對一傳授的經驗模組化，透過課程、內訓、研討會隨時給予全台灣上百名整聊師最新的整理知識。2023年起也陸續與信義房屋及各大居家服務平台簽訂長期合作契約，為居家服務平台提供整理收納服務，針對每個平台設計客製化服務流程，成為大型平台指定的服務供應商。

整聊師認證課程每年培訓上千位整聊師。 圖／居家整聊室提供

投資信義區百坪企業總部 吸引年輕人才

2023年底裝修落成的企業總部，位於交通便捷的信義區住宅聚落，偌大辦公空間刻意保留開闊明亮的環境，與日光、樹蔭、101為伍，藉由辦公地點選址落實居家整聊室美好生活理念，透過創新的品牌理念與思維，延攬各領域優秀人才，徹底翻轉大家對於居家產業的想像。

居家整聊室企業總部 座落於環境優美的信義住宅區。 圖／居家整聊室提供

營運長分享：「居家生活服務是下個世代必然的趨勢，過去在外送平台透過建立機制與業務策略，實現拓展全台的目標。如今居家整聊室也正走向規模化發展，從銷售端至第一線服務品質，都更聚焦延攬數位與數據分析人才，確保提供客戶最即時到位的服務體驗。」