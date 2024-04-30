快訊

愛莉莎莎宣告分手！情斷羽球教練「對這一切只剩感謝」

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

《臺南400-健康福祉展》6/30登場！展區亮點搶先看

文／ 臺南市政府衛生局 提供

《臺南400-健康福祉展》以「Long Life TAINAN, Forever Young」為題，將於6月30日至8月4日在臺南市東區耘非凡美術館登場！本次場館分為一樓及二樓，以年代串聯展區，利用沉浸式場景佈置及互動科技體驗，展現臺南醫療福祉的過去、現在與未來展望。

此次展覽入口以時光隧道設計帶領民眾開啟觀展旅程，利用年代時間軸串連展區，展出臺南四百年來的公共衛生醫療、照護、社會福利及民俗信仰的史程，以及融合未來趨勢科技所創造出的智慧生活嶄新面貌。

此次展覽將入口設計為時光隧道，帶民眾走進過去、迎向未來，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供
此次展覽將入口設計為時光隧道，帶民眾走進過去、迎向未來，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

一樓展區以「過去」為主軸，從公共衛生發展的角度來展現荷蘭時期至戰後時期的臺南，結合AR擴增實境，還原醫界歷史人物的真實樣貌，並且將實體文物融入復刻場景，如「醫師診間」的訪視箱、「候診區」的家庭計畫指引等，利用沉浸式場景營造出富有年代感的視覺印象，讓參觀民眾更容易理解及想像；二樓展區以「現在」銜接「未來」，從現今臺南的公共衛生現狀談起，整體展區將打造為一個完整的數位居家照護空間，讓民眾有如走進家門，沉浸式體驗智能輔具設備及數位互動遊戲，如「客廳區」、「臥室區」及「衛浴區」將展示不同功能的智能輔具設備提供民眾體驗、「戶外未來庭院」展區提供體驗臺南健康步道的VR遊戲、「餐廚區」以餐桌佈置結合健康餐盤數位互動遊戲體驗等，展現智慧科技與健康照護在未來生活中的發展方向。

一樓出口處設置拍照打卡區，民眾可以與模型背景圖合照，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供
一樓出口處設置拍照打卡區，民眾可以與模型背景圖合照，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

此外，展區也特別設計了醫護感謝牆作為群創空間，在一樓展示間則會佈置為觀影區，呈現臺南市政府衛生局對於推動公共衛生發展的未來展望。

一樓復刻場景「醫師診間」結合實體文物展示，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供
一樓復刻場景「醫師診間」結合實體文物展示，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

二樓「戶外未來庭院」展區提供體驗臺南健康步道的VR遊戲，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供
二樓「戶外未來庭院」展區提供體驗臺南健康步道的VR遊戲，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》將於6月30日正式登場，展至8月4日(除7月1日正常開展，其餘週一為休館時間)。更多活動相關資訊，請上臺南市政府衛生局官網的臺南400活動專區公告(https://health.tainan.gov.tw/list.asp?orcaid=02E83A0B-C0F2-41DB-8D39-1C22127E372B)。

(臺南市政府衛生局廣告)

相關新聞

新政府與兩岸關係新局面研討會 5月16日舉辦

由余紀忠基金會主辦的「前進新國會」系列活動的最終場，5月16日在台北市政大公企中心舉行，邀請多位專家討論兩岸議題。 本場研討會邀請海基會前董事長洪奇昌、陸委會前主委夏立言、現任國民黨立委、國防部

照片看歷史／1967年蔣宋美齡檢閱第一屆女童軍大會 勉勵要忠於家更忠於國

1967年4月30日，總統夫人蔣宋美齡當日上午親臨台北女師專操場，檢閱全國1160名女童軍代表的分列式和女童軍技能表演。全國女童軍代表在接受名譽會長蔣宋美齡的檢閱和訓詞後，列隊前往總統府前廣場呈獻總統致敬電文。...

「變種黃牛」猖獗 文化部研議定指引

為了遏止黃牛票，政府去年陸續修正「文創法」和「運動產業發展條例」，民眾仍然普遍認為黃牛票依然猖獗。文化部次長王時思昨天赴...

颱風預報生力軍 獵風者6月提供海面風速資料

台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」去年10月發射升空並順利通聯，國家太空中心（TASA）今天表示，經參數調整後，預計6月正式...

外界比較史博館整修前後面貌 史博館：尊重及感謝

史博館歷經近6年整修，2月21日起開放公眾參觀，因昔日4樓咖啡廳風景不復見、新增玻璃盒子等備受討論；史博館回應，對於社會...

立委爆黃牛專案黨產委員得標 文化部：打擊黃牛無關顏色

立委葉元之今於立法院教委會質詢文化部，成立根本不需要成立的「黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」，還由所長曾擔任黨產會委員的法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。