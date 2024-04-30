《臺南400-健康福祉展》6/30登場！展區亮點搶先看

《臺南400-健康福祉展》以「Long Life TAINAN, Forever Young」為題，將於6月30日至8月4日在臺南市東區耘非凡美術館登場！本次場館分為一樓及二樓，以年代串聯展區，利用沉浸式場景佈置及互動科技體驗，展現臺南醫療福祉的過去、現在與未來展望。

此次展覽入口以時光隧道設計帶領民眾開啟觀展旅程，利用年代時間軸串連展區，展出臺南四百年來的公共衛生醫療、照護、社會福利及民俗信仰的史程，以及融合未來趨勢科技所創造出的智慧生活嶄新面貌。

此次展覽將入口設計為時光隧道，帶民眾走進過去、迎向未來，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

一樓展區以「過去」為主軸，從公共衛生發展的角度來展現荷蘭時期至戰後時期的臺南，結合AR擴增實境，還原醫界歷史人物的真實樣貌，並且將實體文物融入復刻場景，如「醫師診間」的訪視箱、「候診區」的家庭計畫指引等，利用沉浸式場景營造出富有年代感的視覺印象，讓參觀民眾更容易理解及想像；二樓展區以「現在」銜接「未來」，從現今臺南的公共衛生現狀談起，整體展區將打造為一個完整的數位居家照護空間，讓民眾有如走進家門，沉浸式體驗智能輔具設備及數位互動遊戲，如「客廳區」、「臥室區」及「衛浴區」將展示不同功能的智能輔具設備提供民眾體驗、「戶外未來庭院」展區提供體驗臺南健康步道的VR遊戲、「餐廚區」以餐桌佈置結合健康餐盤數位互動遊戲體驗等，展現智慧科技與健康照護在未來生活中的發展方向。

一樓出口處設置拍照打卡區，民眾可以與模型背景圖合照，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

此外，展區也特別設計了醫護感謝牆作為群創空間，在一樓展示間則會佈置為觀影區，呈現臺南市政府衛生局對於推動公共衛生發展的未來展望。

一樓復刻場景「醫師診間」結合實體文物展示，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

二樓「戶外未來庭院」展區提供體驗臺南健康步道的VR遊戲，此為展區示意圖。 圖／臺南市政府衛生局 提供

《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》將於6月30日正式登場，展至8月4日(除7月1日正常開展，其餘週一為休館時間)。更多活動相關資訊，請上臺南市政府衛生局官網的臺南400活動專區公告(https://health.tainan.gov.tw/list.asp?orcaid=02E83A0B-C0F2-41DB-8D39-1C22127E372B)。

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