買得起的好房子雙北高CP值好房在這裡

當雙北房價高漲，自住客如何選房？年輕首購想要地段、品質全包，能夠達成嗎？若是購屋清單條件希望「新北市重劃區」、「北市豪宅規格」、「堃達土地開發」、「璞園團隊－璞元建設提供建築管理」，若將這些關鍵字全部蒐羅，優點滿滿的建案每坪需要多少呢？

位於新北市塭仔圳重劃區的「築。滿滿」即擁有這樣的優勢，5字頭房價第一期轟動熱銷，目前推出第二期建案，勢必再度席捲雙北房市。

「築。滿滿」由「堃達土地開發」投資興建，力邀「璞園團隊-璞元建設」、新東陽營造等團隊強強聯手，第二期訴求高CP值、買得起的好宅，不少首購族與換屋族等自住客都趨之若鶩。

「堃達土地開發」鮮少推案，但背後實力驚人，前身為三群聯合建築師事務所的「堃達土地開發」，團隊成員實力堅強，包含建築師、都市計畫技師、設計師、專業經理人、研發人員等組合，擅長建築設計與土地開發整合，對於土地價值開發精準佈局，2020年推出「荷築」，目前已經完工交屋，2024年則推出「築。滿滿」。

「築。滿滿」基地面積達2339坪，是目前塭仔圳重劃區推案中最大基地。 圖／築滿滿提供

建築師背景出身的堃達開發團隊強調專業，更尋找堅強團隊協助，委由「璞園團隊－璞元建設提供建築管理，璞園建築團隊協助「築。滿滿」包含圖說檢討、工程品質、客戶變更、綠建築及智慧建築、交屋及驗收等項目，提供具體管理流程及建議，璞元建設並派員協助工程監督及管理事宜，讓全案擁有璞園團隊DNA。

0403花蓮大地震後，大家所關注的建築安全問題，也是「築。滿滿」在意之處，璞園建設團隊長期建築營建顧問田中純夫把關，田中純夫過去為日本竹中工務店服務逾40年的專業工務長，建築專業深厚，成立「田中建築」後參與過不下數十個璞園自建案的營造監督，包含「璞園建築團隊總部」、「璞山水澗」、「天地昕」等璞園所屬個案都由田中純夫所監製。

不僅如此，「築。滿滿」更大手筆委由國內頂尖營造團隊「新東陽營造」，新東陽營造業績眾多，北市知名豪宅如：「昇陽敦煌」、「昇陽麗堤」、「忠泰華漾」等案，近期在建工程有信義區豪宅個案「昇陽國際」等案，營建實力備受肯定。

「築。滿滿」基地留下約300坪公設與600坪私人庭院，置身於公設，享有綠意景觀，宛如住在花園裡。 圖／築滿滿提供

「築。滿滿」更聘請六國景觀、大彥工程等豪宅團隊共同打造，並由享譽兩岸四地的近境制作規劃質感公設，公設項目多元，呈現低調雋永內涵，從接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、健身房、桌球室、親子遊戲區、兒童遊戲區、瑜珈教室、廚藝教室等都可以看出規劃之細膩。

「築。滿滿」公設呈現出北市豪宅等級的純粹靜謐美學。 圖／築滿滿提供

全案從規劃、設計、營建均媲美北市豪宅等級，基地面積達2339坪，是目前塭仔圳推案中最大基地，在格局坪數規劃兩房26坪、2+1房26~28坪、三房32~42坪格局，主推三房產品。

外界預估：目前塭仔圳重劃區旁的新莊副都心，預售個案為7字頭房價，三重實價登錄也出現8字頭房價，市場傳出永和預售個案即將開出3位數，表示塭仔圳重劃區5字頭房價相當具有競爭力。塭仔圳重劃區目前熱度不高，主要是新北市政府配地尚未完成，但多家建商已經積極卡位，明年公告配地，未來配地完成後進入實質推案階段，全區可望展現爆發力。

業者提到：「築。滿滿」這樣的品質條件，目前五字頭單價，但在三重、新莊可能需要7字頭，每坪約莫15～20萬的差異，若是在最大格局42坪計算，買下一間價格差異約莫600萬上下，希望保有品質、享有高CP值的權衡之下，最後仍會選擇「築。滿滿」，因此吸引大量自住客戶、首購客戶購入。

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