重劃區首案 「鳳凰信義」壓軸推出稀有露台戶

高雄房市火熱，眾多重劃區中，位於岡山的「87期重劃區」，是岡山近30年來迎來的第一塊重劃區，被譽為是重劃區市場璞玉，包括隆大、皇苑、龍騰建設等知名建商進場卡位，第一塊推案為隆大營建的「鳳凰信義」，目前銷售突破9成，最後壓軸推出稀有露台戶別，購屋族趨之若鶩！

分析岡山整體房市，屬於供不應求情況，根據高雄市不動產開發商業同業公會111年住宅開工申報統計資料顯示，岡山區僅712戶，而岡山區110年買賣移轉棟數為954戶、109年為998戶，顯示新屋供給不足。

高雄房市因科學園區帶動、剛需強勁而活絡。 圖／海悅國際提供

再來是岡山區位條件極佳，高雄市政府在推動的「半導體S廊帶」，岡山剛好位在中間位置，除目前的岡山本洲產業園區、路竹科學園區、橋頭科學園區，接下來有佔地88公頃的「白埔科學園區」，即位於岡山和橋頭交界處，未來白埔園區進駐串聯半導體科技廊帶，預計創造4500人工作機會、上看3千億產值。

岡山樂購廣場機能強勁，擁有秀泰影城、星巴克、壽司郎等店家進駐。 圖／海悅國際提供

不動產業者分析：「科技園區帶動房市」經驗已在竹科、內科、南科紛紛驗證，近年高雄也在台積電進駐後帶動房價上揚，岡山近年在商業、交通發展上同步跟上，商業方面擁有岡山樂購廣場、藏壽司、UNIQULO、無印良品MUJI等大型街邊店已進駐營運，從「87期重劃區」車行3分鐘可達岡山樂購廣場、南岡山捷運站，距離舊市區又有地利之便，生活相當便利，享受雙商圈機能。

交通則坐擁台1線省道、國道一號等交通要道，享R24捷運南岡山站。預計今年年中，岡山路竹延伸線將通車至RK1岡山車站，以天橋方式串連台鐵與捷運車站，通車後原有的R24捷運南岡山站也將更名為「岡山高醫」站。

「鳳凰信義」掌握地段優勢，享有重劃區、捷運、科學園區等特色。 圖／海悅國際提供

業者表示：「捷運」、「重劃區第一塊」、「科學園區」往往是房地產的不敗顯學，「鳳凰信義」掌握這三大優勢，加上近期高醫岡山醫院一期醫療大樓即將完工，醫療機能完善，從「鳳凰信義」車程2分鐘可抵達岡山文化中心、岡山運動中心，5分鐘內即可達綠色森林幼兒園、兆湘國小、前峰國中，在購屋客眼中，高含金量產業人口紅利與岡山嶄新環境，都是優勢，最重要的是岡山新屋供給稀少，在地客剛性需求強勁，才會讓銷售暢旺。

且隆大營建為高雄在地知名建設，迄今已41年，「隆大營建事業」領先推出長達10年的防水保固，此案更採用鋁膜工藝，能做到系統化、標準化、環保化，全案公設豐富，深受首購、換屋族喜愛。

隆大營建實力堅強，「鳳凰信義」享長達10年的防水保固、多元化公設，主推的露台戶別更是岡山在地稀有產品。 圖／海悅國際提供

目前「鳳凰信義」主推頂樓露台戶，頂樓露台戶本身就屬稀有產品，重劃區第一塊個案的露台戶更是稀有中的稀有，全案僅四戶，因此有在地自營商看準露台戶使用性與稀有性，進而購入。

以使用觀點來看，露台戶將室內外空間完美結合，露台戶適合喜歡種植花草的住戶，讓住戶輕鬆享受到舒適戶外生活。白天沉浸在空中花園的美景中，夜晚更能在星空下與親友談天說地，共度溫馨時光。對於繁忙的科技新貴、自營商而言，在家就能盡情享受生活美好。

綜觀「鳳凰信義」所在的岡山，匯聚岡山本洲產業園區、路竹科學園區、橋頭科學園區，未來佔地88公頃的「白埔科學園區」等四大科學園區優勢，本身就有舊市區、岡山樂購廣場新商圈、捷運交通、岡山醫院等多項建設，房市價值支撐性佳，加上隆大營建品質，建議換屋族把握機會入主。

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