難以低調！ 璞永建設推林森康樂公園首排好邸「璞園森仰」

什麼樣房地產預售新案，能夠成為北市高端客層的話題？甫公開的璞永建設「璞園森仰」，坐擁台北林森公園與康樂公園兩大公園綠意，享中山北路、台北華爾街、大倉久和、晶華商圈等精華地段，結合商業、人文條件，加上又是百坪以上的規劃，不僅預約賞屋不斷，更讓不少金字塔尖端品味買家列為收藏首選。

林森康樂公園是北市少有的萬坪公園。 圖／璞永建設 提供

「北市少有萬坪公園旁的個案，也很久沒有這樣令人心動的個案。」之所以能夠這樣的迴響，地段條件是一大重點，「璞園森仰」基地取得不易，台北綠地排名最大為大安森林公園、228公園、榮星花園，再來就是將近一萬三千坪的林森康樂公園。

璞園森仰享中山、南西、晶華時尚商圈，是北市豐美的「生活聚場」。 圖／璞永建設 提供

「璞園森仰」坐落於林森康樂公園旁，過去曾經是豐興鋼鐵位於台北的營業處，經歷16年整合，才順利整合到台北市中心緊鄰萬坪公園，面積達602坪美地，一切有賴於豐興鋼鐵的信任與璞永建設楊岳虎董事長對於都更的信念。

豐興鋼鐵總裁林明儒看中璞永建設的誠信與品牌實力，兩家攜手推出「璞園森仰」。 圖／璞永建設 提供

豐興鋼鐵總裁林明儒提到：「當初幾位主要地主共同尋找合適的廠商，主業是鋼筋的豐興，自然熟識許多建築業界的朋友，根據建商品牌、信譽、規劃實力評估，璞永建設是最讓大家滿意的，加上璞永建設楊岳虎董事長的誠信、沈穩內斂的性格與璞永建設強大的品牌力，讓他更加放心。」

璞永建設都更整合實力、大坪數好邸規劃實力早已有目共睹，從眾所周知是與璞真建設聯手操刀推出位於正對大安森林公園「勤美璞真」，到近年來推出的中山北路「醇建築」、仁愛路「至仁愛」等案都深受肯定，這16年來「璞園森仰」整合面積範圍從起初豐興鋼鐵與幾位地主擁有的300坪土地，透過長時間整合、協調，才整合出602坪的美地。

璞園森仰擁台北林森公園與康樂公園兩大公園綠意，更緊鄰中山北路林蔭官道坐擁人文饗宴。 圖／璞永建設 提供

座落於林森、康樂萬坪公園首排，這塊602坪基地，更是一分一毫浪費不得，璞永建設將這塊基地交由多次合作的建築師郭旭原操刀，郭旭原建築師作品著重空間對話與人文體驗，過去曾與璞園合作過「璞園吾上琚」、「方念拾山」等案，最近合作的個案「璞園貴象」更榮獲國家建築金質獎的全國首獎殊榮、與台灣住宅建築獎最佳「集合住宅」首獎。

「璞園貴象」面對中安公園，郭旭原建築師於建築立面設計垂直向的大開口以及水平向脫開的半戶外廊道，讓綠意、光、風引入量體之中，這樣的設計多數建設公司並不會買單，原因是必須捨棄面公園可售面積、可能會壓縮建設公司的利潤，但璞永建設當起伯樂，全力支持建築師的大膽創新。

這樣的精神同樣延續到「璞園森仰」打造錯層陽台、讓建築物與綠意更靠近、對於空間每一動線、端景、開窗、角落、光影都經特別設計讓建築更添精彩。最特別的是此次24樓為公設空間，郭旭原建設師參考東京SHIBUYA SKY露天觀景空間，未來「璞園森仰」頂樓戶外空間將連接屋突設計為階梯式廣場，盡覽台北市101、陽明山系等風景。

公設會館則由近境制作設計總監唐忠漢精心規劃，近境制作為海峽兩岸一線名宅推手，傑出作品獲獎無數，是為世界設計大獎常勝軍。擅長以居住者角度出發，「璞園森仰」透過空間軸線、光影剪裁與材質運用的嚴謹布局，設計兼具機能與美感。

工法結構上，「璞園森仰」同樣委由日本資深建築職人田中純夫為品質把關，將日系營造的工學規範從基礎打底，逐步落實，對於建築安全上，「璞園森仰」為24 層 SC 鋼骨極景地標，採用採用勁度高，舒適性佳的SC結構，於3-12樓配置40組日本原裝進口住友制震壁，整體耐震係數達0.3G，遠超法規標準0.24g，可對應六級地震，除自身結構技師並結構外審，一層一層的把關，提升結構安全與居住舒適性。

從天母「仰哲」、仁愛路「至仁愛」到敦化北路「敦仰」，再到「璞園森仰」，掌握璞永建設秉持「專挑好地點，專蓋好房子」的原則，一步步完成高端住宅的拼圖，預料「璞園森仰」將再創下話題。