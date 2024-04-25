新北市「低碳社區改造補助」開放申請 助打造節能好宅

電價調漲，許多社區面臨公共電費提高的問題，新北市環保局「低碳社區改造補助計畫」提供補助經費，讓社區能更有效地升級節能設備，落實低碳永續，省電、省荷包、同時更能提升居住品質。今(113)年度新北市低碳社區改造補助已開放申請，將於113年8月15日截止，歡迎社區踴躍申請，詳情可上新北低碳生活網 查詢。

社區地下停車場電動車公共線槽。 圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局指出，新北市溫室氣體主要排放源來自住商部門，占總排放量的4成，本市111年發布的「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」即針對住商部門提出相關淨零策略，包括「節能監控」、「節能改造」及「零碳電力」等。為逐步實踐近零建築目標，新北市從公有新建建築開始，皆應取得建築物能效評估1級或1+級(近零建築)，並將於2030年達到公有及私有新建建築全面能效評估1級以上。

而針對既有社區建築，新北市環保局推動「節能E好宅」計畫，提供一條龍節電診斷服務，將社區公設建築能效進行分級，從三星級至六星級，星級越高代表社區越節能，社區若希望進一步提升節能等級，環保局提供節電診所、低碳社區規劃師及低碳社區改造補助等，助社區打造節能好宅。

社區建置屋頂農場。 圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局表示，「低碳社區改造補助」可補貼社區進行節能改造，由社區提出低碳改造項目，經審查確有節能減碳效益者，環保局將依社區戶數規模大小，最高可核至新臺幣30萬元的補助金額，讓社區可進行設備節能升級，例如汰換老舊照明燈具及功率不良的馬達、或是裝設近年來需求逐漸提升的電動車公共充電設備等。

環保局說明，已有許多社區運用「低碳社區改造補助」升級設備，進而提升住戶生活品質。以「中和區冠德住易B社區」為例，該社區透過補助，逐步汰換公共區域照明系統、停車場照明下移及施作隔熱漆等措施，社區公共設施用電耗能密度(EUI)已從109年的25.72 kWh/m2.year降至112年的23.75 kWh/m2.year，獲新北節能E好宅三星級認證；「淡水區西雅圖社區」則將梯間照明改為LED燈，並透過推射窗改善社區大廳的空氣對流，減少大廳空調的使用，原公設EUI為20.05 kWh/m2.year降至17.97 kWh/m2.year，亦獲得節能E好宅三星級認證；而「土城區名軒皇城社區」陸續在社區停車場裝設一氧化碳濃度偵測器、優化地下室停車場排風設備、裝設自行車架、電動機車充電站、落葉堆肥、設置雨水回收系統及生態池等設施，獲本市節能E好宅三星級與白金級低碳社區雙認證。

社區綠化。 圖／新北市政府環境保護局 提供

社區綠化。 圖／新北市政府環境保護局 提供

社區是最貼近民眾生活的場域，環保局從社區導入近零建築概念，提升民眾生活品質的同時，也能增加社區住戶對淨零概念的認識，共同打造淨零永續城市。

改造補助申請連結如下:https://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw/dispPageBox/Tpclc/TpcCp.aspx?ddsPageID=TPCLCCD1A&&dbid=4852918043