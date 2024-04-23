快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

救國團呼籲黨產會扮演團結和諧的關鍵角色

文／ 救國團

昨日黨產會林峯正在立法院答詢張智倫委員時認為「救國團在78年以前財產來自國家，所以就是國民黨的附隨組織」。救國團表示：是不是現在的社團只要是由政府補助就是民進黨的附隨組織？這是犯了邏輯上的謬誤，更是以今非古的轉型正義，同時呼籲新上任的政府要和解共生，善待每個為國家社會付出的社團，攜手一起為未來打拼才是王道。

救國團強調民國41年成立時是由行政院籌組成立，隸屬國防部，是由政府成立的準行政機構，非國民黨的附隨組織，且經法院、內政部、教育部以正式公函認證，黨產會否定過去政府及法院認證的事實，是破壞了法律秩序的穩定性，58年救國團解除與國防部的隸屬關係成為社會運動機構，由教育部輔導，已轉型成為民間團體，但當時沒有人團法，所以不能登記成社團法人，但也不是國民黨附隨組織，民國78年人民團體組織法公布之後，救國團更是率先登記成為第一個社團法人。

救國團表示：法律脈絡相當清晰，依歷史、依法律，58年以前就是政府輔導成立之準行政機構、58年至78年間就是民間社會運動機構的公益社團組織。當時政府補助救國團經費並委託從事青年服務工作，縱有結餘亦員工義工的勞務所得。正如目前政府委託民間機構執行政府任務及相關標案，政府亦不能宣稱是政府所有而悉數收回。更何況救國團的經費來源除政府的經費外，更有社會各界的捐款及辦活動的收入，經費全部被視為不當黨產，更有違法違憲之嫌。即便先前黨產會認定78年前認定救國團是國民黨的附隨組織，處分書卻列入82年以前都是不當黨產，確有處分過當及不符比例原則的事實。

救國團表示，民主國家司法是人民救濟的最後一道防線，姑不論司法是否公正，救國團是否為附隨組織已在法院提出訴訟，在法院未判決前，黨產會已然做出行政處分，且將財產收歸國有，顯然超越司法的權限且無助台灣內部團結。

救國團陪伴無數青年學習成長，是許多人從小到大的青春回憶，更是培育朝野政治領袖的搖籃，當今藍綠白三黨領袖中更不乏對救國團的支持者。救國團近年來更以「公益為主的服務型社會企業」為定位，推動不分族群、不分宗教、不分階級、不分黨派的公益服務活動，政府應全力支持這樣的中立性的公益團體。

救國團再次呼籲政府，政治的和解共生，凝聚共識，迎向未來，是不二王道，救國團願意用最大的誠意與黨產會就雙方的差異繼續協商，達成和解。救國團當然支持過去人權受到侵害的人，請求司法主持正義是正常的手段且必須，但台灣邁入民主已經近30年卻仍然用所謂的轉型正義，進行內鬥，救國團呼籲，是時候終止這項引起爭權，造成內部對立分裂的政治鬥爭手段了！

相關新聞

照片看歷史／1960年兇手謀殺福源煤礦董事長後藏山上 警派300人、7犬搜捕

1960年4月23日，時任台灣省警務處長郭永前往台北縣舊庄派出所，親自指揮緝捕謀殺福源煤礦董事長劉與德的在逃兇手許新車。警務處請來許的妻子協助，在許新車藏匿的山上用喊話筒，勸導許出來投案，至黃昏時分，許犯尚無蹤影，但警方的判斷認為許犯並未逃離警方的包圍圈，搜山工作繼續進行。而許的妻子也哭哭啼啼地向記者說明，丈夫動殺機的緣由。...

綠委應邀出席安倍晉三追思會 快閃訪日

民進黨立委林楚茵，與邱議瑩、沈發惠、蘇巧慧、林宜瑾日前受台灣安倍晉三之友會邀請，前往日本山口縣，回到安倍晉三前首相的故鄉...

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

航空業減碳多管齊下 桃園機場：深化夥伴合作、關注新興科技

隨著疫情穩定解封，觀光旅遊需求旺盛，航空產業除迎接景氣回溫，也積極啟動淨零升級策略，以符合2050年淨零轉型國家目標。交通部民用航空局林國顯局長、桃園機場公司總經理范孝倫於《今周刊》第六屆「台灣大未來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。