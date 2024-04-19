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每人每癌終生給付1次！次世代基因定序檢測拍板5月納健保 19癌別適用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
次世代基因定序檢測（NGS）醫院檢測資格。圖／健保署提供
次世代基因定序檢測（NGS）醫院檢測資格。圖／健保署提供

衛福部今天公告新增「次世代基因定序檢測（Next Generation Sequencing，NGS）」今年5月1日起納入健保給付。健保署醫務管理組長劉林義表示，19種癌症基因檢測納入健保給付，每年估計有2萬多名癌症病人受惠，每人每癌別終生給付一次，挹注經費約3億元。

19種癌別，有14大類實體腫瘤，可透過單基因檢測或NGS協助挑選合適的標靶藥物，又因檢測方法、基因位點多寡及病人需求等差異，採取健保定額給付、民眾自付差額方式。

14大類實體腫瘤分別為非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜癌、攝護腺癌、胰臟癌、NTRK基因融合實體腫瘤、肝內膽管癌、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌等9癌；另大腸直腸癌、泌尿道上皮癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤及胃癌採單基因檢測。

其餘健保3種定額給付分別為BRCA基因檢測支付1萬點、小套組（≦100個基因）支付2萬點及大套組（>100個基因）支付3萬點。

另，5項血液腫瘤分別為，急性骨髓性白血病（AML）、高風險之骨髓分化不良症狀群（MDS）、急性淋巴芽細胞白血病（B-ALL及T-ALL）等3癌採取小套組、大套組；另，B細胞淋巴癌（BCL）、T或NK細胞血癌與淋巴癌（NKTL）則規劃採單基因檢測。

為確保檢測品質，限「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」申報，且必須為衛生福利部核定之實驗室開發檢測（Laboratory Developed Tests，LDTs）施行計畫表列醫療機構，並要求醫院須自行設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會（Molecular Tumor Board, MTB），以促進臨床跨領域合作，為不同適應症之癌友提供精準、個人化的治療策略。

健保署表示，為確保檢測品質並評估健保治療藥物的反應及療效，以作為評估給付效益及調整給付政策之關鍵依據，故要求醫事服務機構須上傳檢測結果，未來若有新的標靶藥物納入健保給付時，得以資料庫比對查詢適用條件、即時用藥，病人免重複受檢，提升治療效益及降低民眾經濟負擔。另，健保署研議委託國家級人體生物資料庫平台，以促進後續臨床試驗及新藥的媒合，為民眾提供及早治療機會。

面對人口老化超高齡社會來臨及癌症醫療費用急遽成長等，NGS作為精準醫療的重要一環，為確保公眾醫療權益和健康利益，健保署推動精準檢測，輔助醫師制定個人化的治療方案，透過建構全國性基因資料庫，建立更完善的健保給付。

健保5月1日起給付癌症精準醫療「實體癌/血癌次世代基因定序檢測(NGS)」。圖／健保署提供
健保5月1日起給付癌症精準醫療「實體癌/血癌次世代基因定序檢測(NGS)」。圖／健保署提供
次世代基因定序檢測(NGS)健保給付差別。圖／健保署提供
次世代基因定序檢測(NGS)健保給付差別。圖／健保署提供

健保 基因 抗癌 癌症 腫瘤

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