消基會偕標檢局抽驗10件塑膠地磚 塑化劑含量全合格

塑膠地磚可能含超量環境荷爾蒙塑化劑，影響孩子發育，112年起列入應施檢驗商品；消基會今天表示，與標檢局合作抽驗市售10件樣品，塑化劑含量全合格，3件標示不合格已改正。

消費者文教基金會發布新聞稿指出，塑膠地磚使用普遍，會與使用者親密接觸，若含有超量塑化劑，因為是環境荷爾蒙，會干擾生物體內腺體分泌，影響孩子發育，包含增加免疫系統受損、甲狀腺腫瘤、過動兒及幼兒學習障礙、注意力不集中等風險；為此，民國112年8月與經濟部標檢局合作抽驗市售10件產品。

消基會說明，檢驗結果顯示塑化劑含量全數合格，但有3件產品標示不合格，包含中文標示不合格3件，其中1件同時因為沒有標示商品檢驗標識，經查有完成檢驗程序卻漏標；上述產品標示問題，全已改善。

消基會提醒消費者，塑膠地磚112年起已列入應施檢驗商品，須檢驗合格後才能上市販售，選購時應選擇貼有商品檢驗標識。