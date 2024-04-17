管碧玲會見澳洲駐台代表 達成台澳深化合作共識

海洋委員會主委管碧玲今天會見澳洲駐台代表馮國斌（RobertFergusson），討論海域安全、海洋科學研究政策推動等相關議題，達成深化合作共識。

根據海洋委員會發布的新聞稿，管碧玲指出，台灣與澳洲都是印太海洋國家成員，馮國斌在處理太平洋事務、反恐及安全議題上有豐富經驗，盼與澳洲一起推動打擊非法、未報告及不受規範（IUU）等漁業行為及查緝海域犯罪，共同維護印太區域安全，希望未來在台、美、澳、日共建全球合作暨訓練架構（GCTF）平台活動分享成功經驗。

管碧玲表示，國家海洋研究院將與澳洲海洋研究機構技術合作，提升台灣海洋生態長期監測量能，希望未來台、澳雙方在海洋保護區、海域遊憩安全、海上救生救難、海洋科學研究等方面深化交流合作，促進海洋永續發展。

馮國斌表示，此行與海委會深度討論、分享澳洲長期發展海洋安全科技與海洋保育等成果，盼在海洋保育、打擊IUU漁業行為及海洋永續發展等方面深化合作，樂見台、澳雙方持續討論海洋永續合作方案，支持台灣以創新方式參與國際活動。