快訊

核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

管碧玲會見澳洲駐台代表 達成台澳深化合作共識

中央社／ 高雄17日電
澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）（左）17日拜訪海洋委員會主委管碧玲（右），雙方面對面討論海域安全、海洋科學研究政策推動等議題。圖／海洋委員會提供（中央社）
澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）（左）17日拜訪海洋委員會主委管碧玲（右），雙方面對面討論海域安全、海洋科學研究政策推動等議題。圖／海洋委員會提供（中央社）

海洋委員會主委管碧玲今天會見澳洲駐台代表馮國斌（RobertFergusson），討論海域安全、海洋科學研究政策推動等相關議題，達成深化合作共識。

根據海洋委員會發布的新聞稿，管碧玲指出，台灣與澳洲都是印太海洋國家成員，馮國斌在處理太平洋事務、反恐及安全議題上有豐富經驗，盼與澳洲一起推動打擊非法、未報告及不受規範（IUU）等漁業行為及查緝海域犯罪，共同維護印太區域安全，希望未來在台、美、澳、日共建全球合作暨訓練架構（GCTF）平台活動分享成功經驗。

管碧玲表示，國家海洋研究院將與澳洲海洋研究機構技術合作，提升台灣海洋生態長期監測量能，希望未來台、澳雙方在海洋保護區、海域遊憩安全、海上救生救難、海洋科學研究等方面深化交流合作，促進海洋永續發展。

馮國斌表示，此行與海委會深度討論、分享澳洲長期發展海洋安全科技與海洋保育等成果，盼在海洋保育、打擊IUU漁業行為及海洋永續發展等方面深化合作，樂見台、澳雙方持續討論海洋永續合作方案，支持台灣以創新方式參與國際活動。

保護區 澳洲 管碧玲

延伸閱讀

中軌衛星系統今開通！解決南沙太平島通訊問題 管碧玲：下一站東沙

解決太平島通訊問題！中軌衛星開通 管碧玲：下一站東沙

金門士兵遭中國滯留 管碧玲：持續溝通隨時準備接人

王定宇稱陸要我海巡赴陸受審 管碧玲：諸多描述不盡精確

相關新聞

228報告虛報死亡人數？遺族：為符合屠殺定義…很殘忍

行政院二二八基金會所出版「二二八事件真相與轉型正義報告」，當中基金會董事長薛化引用統計二二八事件死亡人數，遭二二八紀念館...

陳建仁見科索沃國會團 盼助台灣拓展巴爾幹關係

行政院長陳建仁今天接見科索沃跨黨派國會議員訪問團，除呼籲訪團支持台灣參與世界衛生大會（WHA），更希望訪團協助拓展台灣與...

消基會偕標檢局抽驗10件塑膠地磚 塑化劑含量全合格

塑膠地磚可能含超量環境荷爾蒙塑化劑，影響孩子發育，112年起列入應施檢驗商品；消基會今天表示，與標檢局合作抽驗市售10件...

車主不用付！機車排氣檢驗費調高至100元 全由空污基金支應

環境部今天修正發布定檢站管理辦法，機車排氣檢驗費由原本每輛新台幣80元調高為100元，但此費用是由環境部以空污基金全額支...

管碧玲會見澳洲駐台代表 達成台澳深化合作共識

海洋委員會主委管碧玲今天會見澳洲駐台代表馮國斌（RobertFergusson），討論海域安全、海洋科學研究政策推動等相...

小心詐騙！勞動部：未透過App招募員工 遭冒用已報警

勞動部今天澄清，並未透過WhatsApp協助業者招募員工，相關訊息並已向警政單位報案，呼籲詐騙集團勿以身試法，如經發現不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。