韓國瑜接見以色列訪團 盼戰爭受難者安息

立法院長韓國瑜今天接見以色列國會議員訪問團時表示，盼台以關係持續深化。以色列國會友台小組主席杜伯斯基說，台以深化雙邊合作交流，為下一代創造更美好的未來，他並邀請韓國瑜擇機組團赴以色列訪問。

杜伯斯基（Boaz Toporovsky）一行到立法院拜會韓國瑜，立法院副院長江啟臣、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委麥玉珍陪同。韓國瑜向杜伯斯基表達歡迎，並於會前開放媒體拍照後，進行閉門會談約50分鐘。會後立法院發布新聞稿，說明雙方會晤情形。

韓國瑜表示，台灣與以色列互設代表處迄已逾31年，雙方互動都是基於宏觀的視野，在學術、科技、能源、農業等領域的交流尤為熱絡，盼在共同努力下，未來雙方交流合作更加深化廣化，互蒙其利。

他指出，台灣和以色列同樣缺乏天然資源匱乏、仰賴專業人才，且都面臨外在強敵的威脅，但共享重視家庭與教育等傳統文化及民主、法治等普世價值，是以雙方的合作更顯得重要。

杜伯斯基致詞時，感謝台灣對以色列的堅定支持，他提及以色列目前仍處於戰爭狀態，其對抗的是恐怖主義，尤其以色列在去年10月遭受哈瑪斯恐怖攻擊、今年4月14日遭受伊朗突襲攻擊時，台灣都在第一時間發揮道德勇氣，表達關切與支持，使該國政府及人民均深刻感受到台以間深厚的友誼。

杜伯斯基表示，台灣與以色列都面臨著非常艱困的國際處境，然而國家雖小卻很強盛，兩國除在科技與其他領域發展都很先進外，更有著共享的價值與信念，兩國的共同使命是一起深化雙邊合作交流，為下一代創造更美好的未來。

另外，杜伯斯基也以國會友台小組主席的身分，感謝立法院及鍾佳濱成立「台灣與以色列國會議員聯誼會」，盼未來兩國國會友台小組加強交流，並誠摯邀請韓國瑜、江啟臣及在場委員擇機組團赴以色列訪問。

以色列國會議員畢茲穆思（Boaz Bismuth）說，台灣和以色列是共享普世價值的民主夥伴，特別感謝台灣政府及立法部門在以色列遭受外來恐怖攻擊時，總是於第一時間發布聲明表達支持，真摯友誼令人感動。他並對台灣國會三黨不過半的多元政治環境，表達崇高的敬意與羨慕，因為以色列國會席次是由13個不同政黨組成，期許未來持續深化國會交流及友好情誼。

韓國瑜接著代表立法院對以色列近日再度遭受外來攻擊表達慰問，並盼受難者能夠安息，傷者能夠儘速痊癒，流離失所者能夠重建家園，更希望早日恢復和平。韓國瑜表示，未來以色列若欲透過在台新建猶太教堂來促進雙邊交流，立法院樂願提供必要的協助。

江啟臣致詞時表示，台以雙方長期以來各項實質交流密切，雖然彼此都面對很多外來的挑戰，但只要加強合作，定能在貿易、經濟、教育、科技、農業以及其他領域拓展更多交流的成果。

他特別提及，近年以色列陸續與韓國、越南等東亞國家簽訂雙邊自由貿易協定，以色列在國際社會中也參與了許多重要的功能性組織，盼未來也能支持台灣參與國際社群，並與台灣攜手共創更多的發展與繁榮。