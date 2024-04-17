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職安署籲提升職災預防 相關研究8月底前可申請補助

中央社／ 台北17日電
職安署今天舉辦職災預防及重建計畫成果發表會，希望提升大眾對職災預防及重建重視。圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片
職安署今天舉辦職災預防及重建計畫成果發表會，希望提升大眾對職災預防及重建重視。圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片

職安署今天舉辦職災預防及重建計畫成果發表會，希望提升大眾對職災預防及重建重視；並呼籲各團體若辦理職災預防、職業傷病診療或職災勞工重返職場等研究，可在每年8月底前申請補助。

勞動部今天發布新聞稿表示，職業安全衛生署舉辦「補助職業災害預防及職災勞工重建計畫案成果發表暨研習會」，由受補助計畫單位主持人發表其研究及服務成果，並廣邀各事業單位相關專業人員、勞動檢查機構人員、醫療機構相關從業人員及各界專家學者共同參與 。

職安署表示，希望提供平台讓各界相關專業人員互相交流學習，並提升大眾對職災預防及重建的瞭解及重視，共同投入辦理職災預防及職災勞工重建工作，促進全民工安文化並維護台灣永續健康勞動力。

職安署長鄒子廉致詞時表示，職安署長期以來補助相關團體投入職業災害預防及職災勞工重建宣導及服務，尤其自勞工職業災害保險及保護法於111年5月施行以來，更積極優化補助方式及能量；期盼藉由本次成果發表會，能促進各界專業知識交流與對話，並推廣職業災害預防及重建技術發展，拓展服務觸角。

根據資料，勞動部111及112年度補助全國各工會團體完成辦理職業災害預防及重建宣導活動共125場次；相關團體辦理研究計畫7案；另補助陽光社會福利基金會及桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心，提供肢體、顏面燒燙傷及重大脊髓損傷等特殊需求職災勞工生理、心理等生活重建服務。

職安署呼籲各界勞工團體、雇主團體、醫療機構、學術及研究機構，如有辦理職業災害預防、職業傷病診療或職災勞工重返職場等研究、宣導或相關事項，歡迎於每年8月底前提出申請補助，透過公私協力，協助勞工朋友健康勞動。更多資訊請參閱職安署網站。

職業 職災 重返職場

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