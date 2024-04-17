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解決太平島通訊問題！中軌衛星開通 管碧玲：下一站東沙

中央社／ 高雄17日電
數位部17日指出，太平島過去衛星頻寬不足，這次在太平島正式開通SES中軌衛星訊號，通訊效能提升3.9倍。圖為數位部與電信技術中心112年9月跟海洋委員會、海巡署與中華電信等單位在太平島設置的SES mPower中軌衛星設備。圖／數位部提供（中央社）
數位部17日指出，太平島過去衛星頻寬不足，這次在太平島正式開通SES中軌衛星訊號，通訊效能提升3.9倍。圖為數位部與電信技術中心112年9月跟海洋委員會、海巡署與中華電信等單位在太平島設置的SES mPower中軌衛星設備。圖／數位部提供（中央社）

海洋委員會主委管碧玲表示，「中軌衛星SES mPower」系統今天開通，大幅解決台灣最遙遠國土「南沙太平島」長久以來的通訊問題，「下一站，東沙」。

管碧玲今在臉書貼文表示，太平島通訊問題終於獲得初步且顯著改善，對於島上海巡、國軍及醫療、科學研究等人員，都有莫大且顯著助益。

管碧玲指出，太平島距台灣高雄860浬（約1600公里），包括東沙島（距高雄240浬）都不可能鋪設通訊海纜，完全依賴衛星對外聯絡，有限通訊頻寬一直難以克服。

管碧玲表示，在數位發展部「非同步衛星應變網路驗證計畫」協助下，太平島今天成功開通「中軌衛星SES mPower系統」，經詢問島上幾名基層人員通訊狀況，都獲得滿意答覆，令人欣慰。

管碧玲說，近年資通訊對網路頻寬需求大增，太平島作為台灣與周邊國家科研合作，及南海人道救援中心與運補基地角色，通訊是應優先改善基礎設備；去年中秋節前，數發部電信技術中心、中華電信等人員幾度赴太平島，辦理衛星設備裝設調校，並曾商請衛星原廠調撥臨時頻寬，讓島上人員在中秋節與家人順利通訊。

管碧玲表示，後續會尋求改善東沙通訊，也要求太平島上的海巡幹部藉此機會，向基層人員說明中軌衛星通訊特殊性及資源不易，務必珍惜妥用並落實資通訊安全作為。

太平島 管碧玲 衛星通訊

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