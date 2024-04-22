淨零綠生活－減塑愛地球

文／ 環境部

圖／環境部提供
圖／環境部提供

世界地球日為每年4月22日，旨在關注環保及永續發展議題，並提倡各面向之環境保護策略，以凝聚全民的環保意識。今年度地球日主題為「Planet vs. Plastics」，中文定名為「多一塑不如少一塑」，呼籲民眾減少使用塑膠製品，期望2040年時能將塑膠產量減少60%，給予下一代一個沒有塑膠的未來，還給地球健康的身體。

為了響應「2050 淨零排放」，我國規劃了「十二項關鍵戰略」，「淨零綠生活」正是其中重要的一環，環境部制定淨零綠生活行動指引，提供食、衣、住、行、育樂、購等各生活面向的做法，民眾在日常生活中只要透過簡單的行動，就可以實踐「淨零綠生活」。

今年度的地球日主題為「多一塑不如少一塑」，減塑可以減少環境污染及降低碳排放，平時我們只要透過簡單的行為，就可以達成減塑，例如：出門時自備環保餐具、購物袋並使用環保杯、不購買過度包裝的產品等，都可以為維護環境盡一份心力。

此外，減少使用購物用塑膠袋不僅為國際趨勢，也是我國減塑政策重點推動項目之一。超級市場、傳統市場、小吃攤販、早餐店及餐廳等場域，皆是購物用塑膠袋的主要來源，平常到這些地方購物時，我們可以注意「自備、重複、少用」3大原則，以減少使用一次用塑膠袋。

面對塑膠垃圾產生的環境污染，我們應該從自身行為做起，改變日常習慣，共同響應「減塑」，促進地球之永續發展。（環境部廣告）

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