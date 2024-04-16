陳建仁卸任前赴蘭嶼勘查復原進度 居民掛布條表達不滿

小犬颱風去年重創台東蘭嶼，行政院長陳建仁今天第二次視察災後復原進度，不過鄉民在大街上張掛抗議布條，抱怨經費很難申請，重建遙遙無期。陳建仁表示，全島還有305棟房舍尚未提報修繕補助，簡化程序只要簽名就可以，除電纜地下化外，推動低軌衛星的通訊設備，增強蘭嶼防災韌性，卸任前不安心，特地安排今天行程，再度勘查復原情形。

去年10月4日，小犬颱風夾帶17級強陣風，打破台灣126年紀錄，全島近2千戶停電停電，10月9日才全數復電。災後統計，島上605戶房舍受損，最高可獲23萬補助。

繼去年12月勘災後，今早行政院長陳建仁再度會同台電及原民會等單位人員前往蘭嶼，視察小犬颱風後住宅修繕、拼板舟修護及路燈、電纜等電力設備修復、災後廢棄物處理。

得知陳建仁來視察，蘭嶼鄉民在街上高掛白色抗議布條，寫著「船壞了，幫幫忙」、「抗議小犬颱風船隻未補助，善款未落實、地方政府修繕遙遙無期」等不滿文字。

「沒有錢、很心酸！」居民說，部落只剩4艘船可捕魚，今年的飛魚季怎麼辦？他知道政府補助很多錢，但要快一點落實至災民家裡，不過條件太多很難申請，旅遊旺季已經到了，不得已才這樣表達，希望政府幫幫忙，如果不想管蘭嶼居民，乾脆讓我們回歸菲律賓。

陳建仁表示，災後政補助1億6854萬補助住宅修繕，全鄉600多戶住宅受損，截至目前僅300戶提出申請，另305戶請民眾快點提出，簽個名就算數，鋁門窗、水塔等都在補助內，很多族人還不了解；拼板舟修復經費核定1100萬，目前只完成4艘。

小犬颱風也重創電力及電信設備。陳建仁指出，通訊很重要，希望縣府與鄉長協助尋覓適合土地設基地台，另外此次403花蓮地震發生手機無法打電話，低軌衛星通訊發揮作用，政府將協助蘭嶼設置相關設備。

台電總經理王耀庭表示，全島電纜地下化計畫總經費約10億，目前全數發包完成，預計今年可完成管路埋設，接下來佈放地下電纜及拆除電桿，明年底前完成桿線地下化。