修訂反滲透法 黨將研擬、藍委贊同

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑近日呼籲藍白應合作修反滲透法，國民黨團書記長洪孟楷15日回覆表示，黨團尚未討論相關提案，但只要對民眾有益都會支持；民眾黨團總召黃國昌則認為，《反滲透法》立法有必要，但現在問題是執政黨選擇性執法。據了解，國民黨主席朱立倫已經交辦藍營智庫研擬修法。

前總統馬英九1日出訪中國，並於10日見到中國國家主席習近平。不過回國後，基金會執行長蕭旭岑近日受訪時，卻對國民黨這次並未全力支持馬習會感到不解，質疑難道是過去被民進黨打怕了？他還具體建議國民黨與民眾黨合作，修改《反滲透法》，以排除兩岸交流的阻礙。

修反滲透並非讓中滲透

「我支持《反滲透法》，但反滲透也有滾動修正的必要！」國民黨立委羅廷瑋受訪時指出，民眾會以為修《反滲透法》，就是開大門讓中國滲透進來，但其實不是。他列舉說，《反滲透法》到目前有真正被起訴，有拿到金錢或犯罪證據的案子，但也有被約談，實際上沒事的，可見《反滲透法》有滾動式調整的必要。

他歎說，自己選區內的里長在選舉期間被檢察官約談，到現在也沒有下文，不時還會問他後面該怎麼辦？他擔心，若《反滲透法》沒有更完善的定義，會讓任何政黨拿來利用，因此希望透過分析每個案例的狀況，討論可以如何修正。

藍未討論修法方向

但對此，國民黨團書記長洪孟楷受訪時表示，《反滲透法》修法的議題，目前黨團沒有相關討論，但在新會期，只要是民意高度支持的法案，國民黨都會支持。他也再次重申，國民黨高度支持馬英九出訪中國，並進行馬習二會。

國民黨立委牛煦庭受訪時認為，目前相關意見還在多方討論，且也要觀察國際局勢的變化與兩岸關係的調整。他強調，修法要經過黨中央同意，還要在立法院黨團先商量，才有可能列入討論，目前看來相關討論未臻完善，還需要有更多的前期討論。

太多空白授權空間

國民黨立委徐巧芯受訪時也指出，當初制定《國安五法》（包括《刑法》、《國家安全法》、《兩岸條例》、《反滲透法》與《國家機密保護法》）時，就給行政部門太多空白授權的空間，讓民眾無所適從、不堪其擾，連里長出國回來也會被約談，更成為民進黨選舉時其操作的政治工具。若馬英九基金會有想法，她很願意討論。

「不只是兩岸環境更好，也要讓法律不要成為政治人物鬥爭的尚方寶劍！」徐巧芯表示，選舉期間很多基層里長受到不公平對待，而修正《反滲透法》不是讓國安出現漏洞，也要有多一點自由交流的空間。她說，《反滲透法》需要更嚴謹的定義，且檢察官在調查過程中也會看民眾的通話紀錄，恐有侵犯隱私疑慮。

選擇性執法有問題

對於《反滲透法》修法，民眾黨總召黃國昌受訪時曾說，台灣民主面對境外勢力威脅，一定要警覺、提高自我防衛能力，這是國家法律制度應該進行的事情。但他直言，最大的問題是政府出現選擇性執法，甚至將法律當成政治宣傳的手段，這才是台灣民主目前面臨最大的威脅。

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