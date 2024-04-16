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修訂反滲透法 黨將研擬、藍委贊同

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對馬英九文教基金會執行長蕭旭岑修定《反滲透法》的訴求，藍白都有各自回應。（國民黨立院黨團提供）
針對馬英九文教基金會執行長蕭旭岑修定《反滲透法》的訴求，藍白都有各自回應。（國民黨立院黨團提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑近日呼籲藍白應合作修反滲透法國民黨團書記長洪孟楷15日回覆表示，黨團尚未討論相關提案，但只要對民眾有益都會支持；民眾黨團總召黃國昌則認為，《反滲透法》立法有必要，但現在問題是執政黨選擇性執法。據了解，國民黨主席朱立倫已經交辦藍營智庫研擬修法。

前總統馬英九1日出訪中國，並於10日見到中國國家主席習近平。不過回國後，基金會執行長蕭旭岑近日受訪時，卻對國民黨這次並未全力支持馬習會感到不解，質疑難道是過去被民進黨打怕了？他還具體建議國民黨與民眾黨合作，修改《反滲透法》，以排除兩岸交流的阻礙。

修反滲透並非讓中滲透

「我支持《反滲透法》，但反滲透也有滾動修正的必要！」國民黨立委羅廷瑋受訪時指出，民眾會以為修《反滲透法》，就是開大門讓中國滲透進來，但其實不是。他列舉說，《反滲透法》到目前有真正被起訴，有拿到金錢或犯罪證據的案子，但也有被約談，實際上沒事的，可見《反滲透法》有滾動式調整的必要。

他歎說，自己選區內的里長在選舉期間被檢察官約談，到現在也沒有下文，不時還會問他後面該怎麼辦？他擔心，若《反滲透法》沒有更完善的定義，會讓任何政黨拿來利用，因此希望透過分析每個案例的狀況，討論可以如何修正。

藍未討論修法方向

但對此，國民黨團書記長洪孟楷受訪時表示，《反滲透法》修法的議題，目前黨團沒有相關討論，但在新會期，只要是民意高度支持的法案，國民黨都會支持。他也再次重申，國民黨高度支持馬英九出訪中國，並進行馬習二會。

國民黨立委牛煦庭受訪時認為，目前相關意見還在多方討論，且也要觀察國際局勢的變化與兩岸關係的調整。他強調，修法要經過黨中央同意，還要在立法院黨團先商量，才有可能列入討論，目前看來相關討論未臻完善，還需要有更多的前期討論。

太多空白授權空間

國民黨立委徐巧芯受訪時也指出，當初制定《國安五法》（包括《刑法》、《國家安全法》、《兩岸條例》、《反滲透法》與《國家機密保護法》）時，就給行政部門太多空白授權的空間，讓民眾無所適從、不堪其擾，連里長出國回來也會被約談，更成為民進黨選舉時其操作的政治工具。若馬英九基金會有想法，她很願意討論。

「不只是兩岸環境更好，也要讓法律不要成為政治人物鬥爭的尚方寶劍！」徐巧芯表示，選舉期間很多基層里長受到不公平對待，而修正《反滲透法》不是讓國安出現漏洞，也要有多一點自由交流的空間。她說，《反滲透法》需要更嚴謹的定義，且檢察官在調查過程中也會看民眾的通話紀錄，恐有侵犯隱私疑慮。

選擇性執法有問題

對於《反滲透法》修法，民眾黨總召黃國昌受訪時曾說，台灣民主面對境外勢力威脅，一定要警覺、提高自我防衛能力，這是國家法律制度應該進行的事情。但他直言，最大的問題是政府出現選擇性執法，甚至將法律當成政治宣傳的手段，這才是台灣民主目前面臨最大的威脅。

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