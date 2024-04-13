永續新北 接軌世界113年新北市醫療永續發展啟動

文／ 新北市政府衛生局 提供

新北市政府12日在市府507會議室舉辦113年新北市醫療永續發展啟動記者會暨研習會。由侯友宜市長、衛生局長陳潤秋及台灣永續能源研究基金會簡又新大使，帶領轄內12家醫院（擁有病床250床以上的醫院），共同簽署醫院永續發展倡議書，為全臺第一個由地方政府機關帶領轄內醫院一同宣示邁向永續發展。

侯友宜市長、衛生局長陳潤秋及台灣永續能源研究基金會簡又新大使，帶領轄內所有病床數250床以上大型醫院共12家，共同簽署醫院永續發展倡議書。 圖／新北市政府衛生局 提供
侯友宜市長、衛生局長陳潤秋及台灣永續能源研究基金會簡又新大使，帶領轄內所有病床數250床以上大型醫院共12家，共同簽署醫院永續發展倡議書。 圖／新北市政府衛生局 提供

侯友宜市長表示，政府於2022年宣布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」以及2023年施行的「氣候變遷因應法」，宣示能源、產業、生活及社會等四大策略，新北市亦在2011年組成「新北市健康城市與永續發展委員會」，衛生局更對準SDGs聯合國永續目標，打造2030智慧健康城，各醫療體系積極的應對，守護市民健康。

侯友宜市長表示，新北市政府2019年就率先全臺發表了(VLR)，這是全面性的行動，需要積極串聯公私部門力量共同合作。 圖／新北市政府衛生局 提供
侯友宜市長表示，新北市政府2019年就率先全臺發表了(VLR)，這是全面性的行動，需要積極串聯公私部門力量共同合作。 圖／新北市政府衛生局 提供

截至目前，全臺已有65間醫院簽署永續倡議書，公開宣示健全醫院治理、落實環境永續、以發揮社會影響力。其中新北市亦有5間已完成簽署，今日帶領轄區12間醫院，展現推動永續發展的決心，擘劃醫療永續藍圖，從政策、目標到各醫療院所管理實務規劃等，由政府積極推動，加上民間響應共同合作，展現公私協力的強大力量。

台灣永續能源研究基金會簡又新大使。 圖／新北市政府衛生局 提供
台灣永續能源研究基金會簡又新大使。 圖／新北市政府衛生局 提供

記者會後，同時舉辦「新北市醫院永續發展增能研習會」。邀請52家醫院代表與會。透過研習會，讓大家更能深入了解新北市政府與新北市政府衛生局未來相關政策方向與規劃、國內外醫療院所永續發展趨勢和推動實務，以及台灣永續能源研究基金會可協助推動面向之說明。期盼透過官民合作的力量，共同邁向2050淨零排放的目標。

新北首創啟動醫療永續發展 接軌世界。 圖／新北市政府衛生局 提供
新北首創啟動醫療永續發展 接軌世界。 圖／新北市政府衛生局 提供

雙和醫院推出獲環保署環保標章清潔袋。 圖／新北市政府衛生局 提供
雙和醫院推出獲環保署環保標章清潔袋。 圖／新北市政府衛生局 提供

新北市訊:
https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=12425

（新北市政府衛生局 廣告）

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