大地震心慌慌？台中精品輕豪宅超耐震，有「第三方認證」的才安心！

花蓮發生規模7.2強震全台有感，除了突如其來的天搖地晃令人心慌，房屋傾斜、倒塌更會釀成無法挽回的悲劇。台灣地震頻仍，建築耐震問題引發全民關注，究竟民眾購屋時該留意些什麼，才能看懂房子真正的耐震實力？

專家表示，現在很多建築皆標榜「抗震宅」、「制震宅」，但實際耐震程度只達及格邊緣，建議民眾購屋時，首選有第三方公正審核的建築，像是台大地震中心是相當具有公信力的專業認證單位，全台許多指標性建築，包括：台北101大樓、台中歌劇院與桃園機場第三航廈等，皆委託台大地震中心進行審查。

近期位於台中市府第一排黃金地段的輕豪宅—台灣隱賦，完工時將會由台大地震中心做第三方審查，本案在結構方面由康乃爾大學結構工程碩士、有「台灣結構之父」美譽的結構技師張盈智領軍，透過矩形建物配置，多重防護為建物打造紮實的耐震基礎，能有效降低地震時的搖晃感，同時結構採用特殊抗彎矩構架(SMRF)系統，設計原則耐震強度達”六級”地震，七級不倒！

圖／鉅陞國際開發提供

在材料方面，台灣隱賦更是厚工下重本，除了採用經國家級審定CNS560認證鋼筋，建築的靈魂建材也精選4000-6000磅高強度抗壓混凝土，並通過瑞士SGS台灣分公司專業檢測，嚴格遵循坍度、氯離子、試體製作、抗壓四大數據檢驗，確保建物結構安全。室內則採用重量較輕的乾式隔間，地震時可以降低建築物受力，給住戶添一分保障。

除了在結構耐震性層層把關，台灣隱賦也為「住的舒適度」創下高標。全室樓板設計厚達20公分，並採雙層雙向鋼筋綁紮，隔音且隔熱，減少干擾；因應台灣經常有暴雨或雷陣雨，天候變化大，建商也特別著重頂樓、陽台、浴室、窗框的防水工程，並提供5年防水保固、15年結構保固，給住戶一個「可靠的家」。此外，工地更架設智慧監控攝影系統，已購客可隨時上網掌握施工進度，施工過程公開透明，經得起檢驗，因此獲得許多重視居住品質的消費者認同。

圖／鉅陞國際開發提供

根據內政部實價登錄數據顯示，目前台灣隱賦銷售約9成，剩下席次不多，該案不只建材用料實在、在看不到的細節上用心，更擁有七期首排地段硬實力。台灣隱賦位於台灣大道60米林蔭大道，坐擁稀有1,753坪壯闊基地，散步約5分鐘即可到達新光遠百百貨重鎮，出門就能享受逾千坪雙公園無價綠意。25-45坪好入手、好出租，超級耐震宅賣一戶少一戶，吸引不少自住、置產、換屋族卡位壓軸席次，希望能讓全家人住得更安心、更舒適。

圖／鉅陞國際開發提供

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