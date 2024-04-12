達永與新潤都更指標「吉祥．如藝」4/9盛大公開 99萬起即簽約市府站3房，住友制震SRC鋼骨地標

文／ 達永建設 提供

全台有感大地震，掀起全台對建築物耐震問題的關注；北市老屋佔比全台最高，更凸顯都更的急迫性；「吉祥．如藝」為達永與新潤首次都更合作開發案，首重的便是結構安全的提升！全案於4/9舉辦正式公開記者會，除了感謝消費者對2+1房的肯定，也正式宣告3房開賣，99萬即簽約，住近市府站SRC制震3房，勢必成為居安意識提升的購屋首選！

「吉祥．如藝」於4/9舉辦正式公開記者會，正式宣告3房開賣（建築外觀3D示意圖，非最後定案版僅供參考）。 圖／達永建設 提供
「吉祥．如藝」於4/9舉辦正式公開記者會，正式宣告3房開賣（建築外觀3D示意圖，非最後定案版僅供參考）。 圖／達永建設 提供

日商台灣大林組、住友制震第一品牌，媲美國際豪宅級結構安全
「吉祥．如藝」步行步行7-10分鐘就到捷運藍線市府站，地段優越，更重金禮聘日本營建權威—大林組，搭配台灣甲級營造團隊；結構上採用SRC鋼骨抗震的優勢，防火、隔音佳，結構受風力、地震力時變位小，並結合日本制震第一品牌—住友制震系統，該系統通過日本「建築總合試驗所」嚴格認證，被日本許多古蹟指定採用；「吉祥．如藝」全棟共裝設336組制震臂，讓各樓層都能擁有最好的制震品質，更擁有耐震設計、智慧科技、綠建築三大建築標章！

SRC防火、隔音佳，結構受風力、地震力時變位小。 圖／達永建設 提供
SRC防火、隔音佳，結構受風力、地震力時變位小。 圖／達永建設 提供

99萬起即簽約，舊的不用賣，一間變兩間，三代同住大信義計畫區
北市高房價下，想要在同區域內以舊換新，或就近為下一代買房成家，都有一定的難度，因此，「吉祥．如藝」以達永獨特優付方案，99萬起就能入主超級蛋黃區SRC制震3房雙衛浴；換句話說，原本住宅不用賣，可以坐等都更紅利，又能減擔為子女置產，實踐兩代買得起，三代做鄰居的理想！

公設別出心裁規劃五間客房，延伸為家的客房機能。 圖／達永建設 提供
公設別出心裁規劃五間客房，延伸為家的客房機能。 圖／達永建設 提供

地段、價格、產品、精裝修優勢齊聚，３房購屋一次到位
「吉祥．如藝」30坪3房雙衛浴，除了坪效極具競爭力，近20項飯店式公設：親子閱讀室、健身房、藝廊、bar等，更特別規劃五間客房，等於家的另一間客房，解決小宅親友來訪，居住空間不足的問題！「吉祥．如藝」集結地段、價格、產品、精裝修優勢，讓北市3房購屋一次到位！

電話: 02-2756-5999
地址: 台北市信義區基隆路一段89號
官網: https://jx.proagent.tw/news-udn

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