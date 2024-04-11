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中和警消社宅工地傳工人聚賭 國土署：依規定究責

中央社／ 台北11日電

媒體報導，中和警消社宅工地傳施工人員聚賭。國土署今天說，已要求施工廠商這6名涉案勞工不得再進場及處罰分包廠商，另檢討施工與監造廠商相關人員責任，並依實際狀況給予處分或撤換。

媒體10日報導，新北市中和警消社會住宅工地傳出工人聚賭情事，警方獲報到場進入工地，發現當時有6名工人在午休時間，使用天九牌進行賭博行為，現場查扣賭資新台幣4200元，警方也將6人帶回偵辦。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，第一時間針對施工廠商出現工地管理與異常通報缺失，以及監造廠商監督與通報疏漏等情事，立即依照工程契約第9條規定，要求施工廠商這6名涉案勞工不得再進場及處罰分包廠商。

國土署說，後續也會依照契約及相關法規，就施工與監造廠商相關人員責任進行檢討，並依實際狀況給予處分或撤換。這事件若造成國土署損害情況發生，將追究廠商賠償及法律責任。

國土署指出，本案工地施工人員利用午休時間，從事不法行為，已要求施工單位及監造廠商分別提出檢討報告，並同時強化工地督導及管理措施，杜絕不良行為再次發生；國土署強調，從事營造業的勞工辛苦了，但賭博並不是休息。

國土署表示，全面責成各工程分署加強督導施工廠商執行工地安全，另有關人員管理及每日飲用酒精性飲料檢測，已嚴格要求廠商不定時巡檢，後續也對於施工期間內，如發現施工人員從事不正當娛樂活動或違反其他相關規定者，將加強營造業法及相關法令規定處置。

工人 賭博

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