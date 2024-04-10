蕭美琴籲女性「像貓靈活因應困難」透露裴洛西鼓勵她的一句話

「女性領導者要能承擔不能承受之重，還要能屈能伸！」副總統當選人蕭美琴10日出席女力論壇時分享如此說，她自詡為「戰貓」，因為貓充滿著靈活，卻又很能做自己。她鼓勵女性像貓一樣靈活因應困難外，還要能承受重擔，就可成為好的女性領導者。聯寶電子董事長譚明珠則建議，女性要選擇對的戰場，並做好事前準備。

台灣女權勝美國

蕭美琴笑說，大家對她擔任駐美代表比較有印象，但她過去也曾擔任過立委，她提到剛進入立法院時，女性立委僅有20%左右，但她在2016年離開立法院後，就已經成長到40%以上，台灣還選出女性副總統與總統。她很自豪的表示，在擔任駐美代表期間，還跟美方說過「台灣女性在政壇比例與代表性超過美國。」

「女性往往容易被低估，還要比男性付出更多努力！」蕭美琴舉例說，其實在美國做外交是80%挫折，僅有20%的成就，她在擔任駐美代表前參選也落選很多次，但女性其實可以非常有爆發力，而她認為至少要具備2個條件：承受他人所不能承受之重，還要具有「韌性」。

靈活做自己、勇於承擔

蕭美琴指出，韌性就是能屈能伸、能柔軟能強硬與可進可退，有時身段要低，但也可以跳很高。她形容自己駐美期間就像「戰貓」，貓有柔軟、靈活的特質，同時保有自己的思考模式，貓可以溫暖以對外人，卻不能亂指揮，還可以在狹窄的環境生存。

「美國眾議院議長裴洛西曾對我說『做自己就好』！」蕭美琴強調，台灣這幾年在地緣政治與社會進步過程中面對許多困難，但台灣女性展現的韌性已經成為進步的動力，而台灣在性別平等與賦權的努力，也讓更多國際友人支持，而要成為領導人，就要承擔其他人不能承擔的重量。

譚明珠則分享說，自己是外省第二代，原本父親要自己好好讀書，找個人嫁掉就好，但她認為自己的人生不應該只有這樣，因此36年前就前往中國創業。她鼓勵女性選擇對的戰場，在打仗前一定要充實火藥庫，且隨時保持自我更新的動力。【更多精采內容，詳見 】