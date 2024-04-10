消弭月經貧窮 立委籲速修法免徵生理用品營業稅

跨黨派立委今天齊聚，呼籲關注女性月經貧窮議題。民眾黨立委黃珊珊表示，盼立法院儘速修法免徵生理用品營業稅，也呼籲中央政府參考北市府經驗，擴大推動生理用品補助計畫，讓全國女性都受益。

民眾黨立委黃珊珊和吳春城、民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委萬美玲、台北市婦女新知協會理事長謝明珠、小紅帽協會創意總監林尹筑今天舉行「平權友善向前邁進，朝野合作速審生理用品免稅法案」記者會。

萬美玲表示，女性從12歲開始，每一名女性在經期來時都要負擔約新台幣200元到400元左右的費用，甚至得另外買止痛藥，時間長達40年；財政委員會召委、國民黨立委羅明才已排案審查，呼籲財政部克服技術上問題，支持立委提案版本。

黃珊珊指出，目前台灣對生理用品仍課徵加值型營業稅，但生理用品僅生理女性因自然構造而有需求，不應令女性額外承受財務負擔。

黃珊珊表示，立法院財政委員會今天有排審消弭月經貧窮的加值型及非加值型營業稅法修正草案，她呼籲應儘速實質審查並三讀修正通過。

黃珊珊表示，除了修法免徵生理用品營業稅外，中央政府應參考台北市過去推動的生理用品補助制度，由政府編列預算，每人每月補助一定額度，使民眾可以免費取得生理用品。