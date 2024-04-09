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「打開新國會」系列座談會 歡迎報名參加

聯合新聞網／ 台北訊
圖/余紀忠文教基金會提供
圖/余紀忠文教基金會提供

2024臺灣總統、立委選舉結束後，新的國會也在三黨不過半的情形下，開始運作，朝小野大的格局，未來是否能正常運行？不論朝野，全民福祉應當都是放在第一位。

520新政府上台之際，如何打破框架，走出一條穩健、解決危機的道路，更是全體國民所關注的重點。國會與行政院的每一個決策，都正牽引著你我的未來；台灣未來，我們共同掌握，我們一起監督！

余紀忠文教基金會長期關注公共議題，關心台灣的穩健發展，推出2024 放眼世界、台灣未來共同掌握 【前進新國會，開拓新局】系列活動，前兩場活動已在3/13、3/28分別舉辦，邀請媒體界資深的國會記者及非營利事業團體的夥伴，從不同世代，談對新國會的看法與期許。

第三、四場活動即將4/18、4/25舉行，其中第四場「打開新國會，重建民主價值」，邀請到立法院副院長江啟臣、知名法政學者趙永茂、李念祖，國內三個主要政黨的立法委員一起出席，也邀請關心台灣民主政治發展的您，一起來了解議會裡的故事與難題，共同關心國會的運作，520開箱新政府之前，先來打開新國會吧！

您厭倦新聞上紛紛擾擾的立委爭吵?

您想知道三黨部過半的情況下國會如何運作?

讓熟知議會規則的資深立委、媒體人、政治學者、法律學者，帶你一窺立法院的歷史與變革，也聽聽處在政治圈的立院副院長與新科立委心中又有怎樣的理想與願景呢?

【打開新國會，重建民主價值】
主辦單位:余紀忠文教基金會
活動日期: 2024-04-25(四) 下午一點半到五點
活動地點: 台大管理學院一號館B1 正大國際會議廳
活動講者:
林濁水| 前民進黨立委
江啟臣| 現任立法院副院長
林俊憲| 現任民進黨立委
張啓楷| 現任民眾黨立委
趙永茂| 台大政治系名譽教授
李念祖| 東吳大學法律研究所教授

名額有限，即刻報名! https://forms.gle/FVQKjRjaNSswhLQj9

台大 民進黨 江啟臣 立法院 520

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