ESG怎麼做》TCSA台灣企業永續獎 攜手企業佈局共好未來

在全球供應鏈高度串連的環境下，淨零排放、循環經濟、社會責任等永續目標，大型集團或中小企業都已無法置身事外。然而，KPMG調查報告指出，目前僅四分之一企業對必要的ESG政策、技能和系統準備充分，足以接受外部審視。

「永續發展重要的利害關係人是企業，如果企業能夠解決環境、社會問題的話，那世界就更容易走向永續發展。」台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說。

為鼓勵產業界逐步達成永續，TAISE致力打造企業ESG交流平台，連續16年舉辦「TCSA台灣企業永續獎」評選活動，表揚各大企業在實踐永續發展、ESG投資及聯合國17項永續發展目標（SDGs）之卓越成果。

「TCSA台灣企業永續獎」深獲產官學界肯定，2023年總報獎數已達526個單位，較去年成長24％，創歷史新高，包括386家企業、45所大學、43個政府機關、36所醫院及16家NGO。

因應永續浪潮 各大企業啟動ESG佈局

舉辦獎項至今，「很多企業已經做得不錯，我們希望他們成為產業的先行者。」簡又新認為，各行各業都需要ESG模範領頭，這些企業獲獎不只有榮耀感，亦能引領其他公司效法。

當然，只有舉辦評選遠遠不夠，「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮結合「全球企業永續論壇」（GCSF），邀請專家學者、得獎企業分享他們的ESG實踐成果及未來藍圖，各大企業彼此學習交流，汲取成功經驗，並讓社會大眾了解產業佈局永續的努力。

簡又新認為，各行各業的優秀企業應化身先行者，作為業界的永續典範。 圖／陳軍杉 攝影

蟬聯ESG永續模範生 用行動力創造共好

在眾多優秀企業中，玉山金控連續九年榮獲最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎」，蟬聯服務業組第一名，長期深耕ESG的績效與成果有目共睹。

「我們希望成為最好的銀行，更重要的是一間被尊敬的企業，以及世界一等的企業公民。」玉山金控董事長黃男州說。

玉山持續追求「社會、公司治理、環境」三者的均衡發展：在社會面向上，重視人才培育與落實DEI，打造多元友善職場。在公司治理方面，8度榮獲主管機關公司治理評鑑前5%佳績，接軌GRI、TCFD及TNFD等國際最新標準透明揭露永續資訊。在環境因應上，積極管理「範疇三」財務碳排放，透過導入內部碳定價及與顧客議合，鼓勵顧客低碳轉型，2021年起累計近300家企業完成議合。

「金融業最重要的，就是運用市場的力量協助更多企業邁向永續。」黃男州提到，對於在永續路上表現好的企業顧客，金融機構提供更低利率的優惠，或是協助發行永續債券；反之，對於高汙染且長期未改善的企業，則減少融資支援。如此雙管齊下，拉近完成永續目標的距離。

玉山金控連續九年榮獲最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎」。 圖／陳軍杉 攝影

外商企業落實永續也全力以赴，全球領導日用品品牌花王（台灣）連續四年獲得「十大永續典範外商企業獎」肯定，為實現集團2030年零廢棄物的目標而努力。

2016年成功催生全台第一支使用100%再生PET製成瓶器的產品，最近更成功開發全球第一支使用50%再生PET製成收縮標的產品，花王（台灣）承諾2025年再生塑料至少使用25％。

除了著重友善環境的商品開發，為了驅動永續生活轉型，花王（台灣）深入國小校園推動永續生活教育，帶領孩子了解如何在日常生活實踐永續，從小建立永續意識，進而帶給地球更友善的未來。

「單單只有花王（台灣）的力量推動ESG活動是不可行的，我們希望集結供應商、合作夥伴的力量一起推動ESG活動。」花王（台灣）董事長暨總經理長谷川尚一說。花王（台灣）透過定期召開會議與供應商．合作夥伴分享ESG理念方針，同時也會共享供應商最新的技術與計畫，相互資訊交流。

花王（台灣）連續四年獲得「十大永續典範外商企業獎」殊榮。 圖／江建泰 攝影

企業一起向前 為世界永續努力

「沒有一個人，沒有一個公司，沒有一個大學，沒有一個政府，沒有一個國家，可以完成所有的永續發展工作。」簡又新董事長強調，進入永續時代，需要所有人攜手實踐。

長谷川尚一董事長暨總經理表示，「TCSA台灣企業永續獎」激發每個企業，下一個年度要努力做得更好，積極爭取獲獎的榮譽。黃男州董事長想法一致，只有一家企業或十家企業好，那還不夠，希望有更多企業共同往前踏大步。

「TCSA台灣企業永續獎」獎盃。 圖／陳軍杉 攝影

「一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠。」這簡單兩句話，意義深遠，是簡又新董事長倡議永續的核心理念，也是TAISE 16年來舉辦「TCSA台灣企業永續獎」的使命。

如今，「TCSA台灣企業永續獎」已然成為企業ESG的年度盛會。TAISE歡迎更多企業角逐獎項、參與永續績效的絕佳平台，經由互動交流及良性競爭，一起為世界努力，自豪地踏入永續新時代。