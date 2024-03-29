圓弧形陽台超夢幻！市心稀有「超大陽台」輕豪宅，超狂首付58萬起

受惠七期帶動，台中西屯熱度歷久不衰，去年單坪均價已超車新北一哥板橋！台中西屯擁新光遠百商圈，加上市府、捷運利多，使該區被喻為台中的「信義計畫區」。根據實價登錄顯示，目前七期、十四期的預售建案均價已站穩7字頭，水湳指標案更直攻8字頭。隨著三屯地價上漲，建商取得土地成本增加，預估未來新推案也將毫不客氣地漲到近9字頭，也讓購屋族大呼「早買早解鎖」！

資料來源：實價登錄。 圖／鉅陞國際開發提供

台中西屯核心地段、高CP值三房哪裡找？近年憑藉精準選地眼光、專寵自住差異化服務在市場異軍突起的鉅陞建設，於台中市政府首排、60米台灣大道打造宜居輕豪宅「台灣隱賦」，距離新光三越、大遠百250米，還能享受千坪市政公園，並位處惠來國小、至善國中明星學區，地段機能相當優越。

更吸引人的是，「台灣隱賦」45坪三房產品規劃一般大坪數豪宅才會有的宜居花園，獨特圓弧造型，搭配園藝專家景觀植栽，讓住戶住在都會裡，也能擁有自己的絕美空中花園，透過陽台風景為生活帶來幸福感受。

圖／鉅陞國際開發提供

專家分析，市中心具有身分象徵性，大部分建商都會選在此地打造品牌代表作，鉅陞建設別出心裁，於台灣大道蛋黃區精華地段推出具珍稀性的宜居陽台，實現高端客層的都市田園夢，不只保值，更具競爭力。

儘管台中市政府不斷鼓勵將綠色植栽引入市民居家空間，但真正實踐的建設公司寥寥可數。「台灣隱賦」於面南、日照充足的特定戶型，打造大尺度空中花園，大面寬可俯瞰中庭壯闊景緻，品味落羽松四季漸層、桂花搖曳等如畫般的優雅景致，與陽台5米淨高度垂直綠化共同渲染成連天綠意。超大陽台不只可放置戶外家具，還配置白水木、櫸木，營造峇里島渡假氛圍。

為了讓宜居花園長保美觀，建設公司提供交屋後3年定期養護計畫，並提撥8年養護回饋金給社區管委會，讓住戶不必額外負擔植栽園藝維護費。許多購屋族認為花同樣的錢，能享有多一處陽台空間，非常超值！換算下來房價不僅CP值高，甚至比同區的價格更實惠。

目前「台灣隱賦」已銷售近9成，陽台戶型限量倒數中，為讓購屋客資金運用更彈性靈活，鉅陞建設推出超猛的優付方案—「首付58萬起，結構工程零付款」，搶攻精打細算的科技菁英、自營商、換屋族，讓住戶買房保值抗通膨，還能把資金運用效率最大化，在快節奏的繁華都心，擁一方靜謐天地，回到家就能暢享自然，忘卻所有煩憂。

瞭解更多【台灣隱賦】