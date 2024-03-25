「吉祥·如藝」49萬起即簽約，住近市府站 達永聯手新潤顛覆北市心購屋觀念

文／ 達永建設 提供

隨營建成本上漲，雙北正式進入高房價時代，想要在台北市買房成家難度加劇，更不用說買在信義計畫區這樣的頂級地段；有鑑於此，向來以＂破壞式創新＂的達永建設集團，逆市操作，首度與新潤建設機構合作，嚴選市府站生活圈精華千坪土地，透過減擔付款方案，讓民眾用49萬起即簽約，買在台北市蛋黃區，更住進大信義計畫區SRC制震2+1房！

「吉祥·如藝」49萬起即簽約，住近市府站SRC制震2+1房。 圖／達永建設 提供
「吉祥·如藝」49萬起即簽約，住近市府站SRC制震2+1房。 圖／達永建設 提供

移出台北市，用通勤時間換房價，真的划算嗎？
買房買在不同區域，雖然有不同區域的生活價值，但也有不少網友分享了移出台北市的煩惱：每天提早1個半小時起床，趕搭捷運，人擠人；開車塞，下雨天更塞，為了搶時間，早餐只能在車上解決；趕下班接小孩才痛苦…；儘管一圓有房夢，現實生活中的狀況劇，卻也是鐵錚錚的事實！現在，「吉祥·如藝」49萬起即簽約，就能住回台北市，還是曾經可望不可及的信義計畫區！

信義計畫區第五次超級蛻變，49萬超前佈署。 圖／達永建設 提供
信義計畫區第五次超級蛻變，49萬超前佈署。 圖／達永建設 提供

7分鐘市府站，大信義計畫區第五次超級蛻變，49萬超前佈署
素有台北曼哈頓之稱的信義計畫區，是台北行政、金融中心，星級飯店、百貨精品、企業總部、頂尖豪宅齊聚，前後開發歷經40年而成，目前仍陸續興建的六大地標：「台北天空塔 The Sky Taipei」、四季酒店、富邦A25、富邦D1、南山A26，將帶領信義計畫區邁入第五次華麗蛻變，房價勢必再創新高！

正因為信義計畫區現有土地發展趨近飽和，許多房市專家紛紛預言，將借鏡大內科的發展經驗，向忠孝東路北側擴展，將現有的大巨蛋、松菸、亞洲最大的鐵道文創園區、京華城改建國際企業總部等建設，縫合成為大信義計畫區，挾超級城市的聲量，漲聲不言而喻！過去，信義計畫區是財團、富豪的權利，現在「吉祥·如藝」49萬起，就能入主！

大巨蛋、松菸、鐵道文創園區縫合為大信義計畫區。 圖／達永建設 提供
大巨蛋、松菸、鐵道文創園區縫合為大信義計畫區。 圖／達永建設 提供

49萬擁抱頂尖生活圈，人文休閒、時尚繁華、河濱綠帶下班即享
「如果有49萬，你會用它來買什麼？」「吉祥·如藝」7分鐘捷運藍線市府站，位居大信義計畫區願景版塊的正核心，坐收未來水漲船高的身價，更享有市中心才有的便利機能，藝文饗宴、國際賽事、逛街購物、美食聚會…下班即生活的名流人生，可以說用49萬，不僅在台北市買下自己的房子，更一次翻轉財富、生活品質與居住價值！

「吉祥·如藝」7分鐘捷運藍線市府站，49萬起就能擁抱頂尖生活圈。 圖／達永建設 提供
「吉祥·如藝」7分鐘捷運藍線市府站，49萬起就能擁抱頂尖生活圈。 圖／達永建設 提供

電話: 02-2756-5999
地址: 台北市信義區基隆路一段89號
官網: https://jx.proagent.tw/news-udn

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