政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部違規記點新制去年六月上路，引發民怨。行政院今天通過相關修法草案及配套措施，最高罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點，包含騎機車未戴安全帽、騎車講手機、汽機車駕駛抽菸，以及在圓環、交叉路口、公共場所出入口、消防栓前停車、併排臨停、身心障礙專用停車位違停等十種。

行政院院會今天通過「道路交通管理處罰條例」第7條之1、第63條、第63條之2修正草案。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，去年6月30日道路交通管理處罰條例部分條文修正案施行後，對道路交通安全有改善成效，去全年死亡人數已下降。但因同時放寬民眾檢舉項目及增加記點項目，致案件量暴增，一年內累計達12點即吊扣駕駛執照，各界反映已嚴重影響職業駕駛人工作權，並造成警察機關執法量能龐大負擔。

林福山表示，民眾檢舉制度已悖離當初彌補警力不足之立法目的，記點制度也因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，有檢討修正必要。因此檢討最高罰鍰新台幣1,200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉，當場舉發案件可確認實際駕駛人時，才會記點。

最高罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉，項目包括：

1、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽 2、騎機車手持行動電話通 3、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全 4、倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引 5、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車 6、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車 7、不依順行方向或併排臨時停車 8、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車 9、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車 10、於身心障礙專用停車位違規停車

另外，當場舉發案件始予記點，逕行舉發（包含科技執法及民眾檢舉案件）不予記點。自費參加講習扣抵違規點數2點，由一年一次為限，提高至一年二次（4點）。