樸翔初耘 中壢329檔期最強成屋案

即使青埔甚至A20站旁的興南重劃區迅速崛起，但中壢市區依舊是許多在地人購屋的第一選擇，不過近年市區土地不易，每當有新案問世，總是能擄獲大量關注目光，其中預計四月正式公開的「樸翔初耘」抓住這樣的市場特性，憑藉SOGO商圈約5分鐘車程的地段條件，加上先建後售的成屋銷售，不僅創造出驚人的買方詢問度，也為今年329檔期率先加溫。

樸翔初耘生活機能完整，鄰近捷運及SOGO商圈。 圖／樸翔初耘 提供

鄰近捷運及SOGO商圈「樸翔初耘」所處的南園二路沿線，早期房市主要依附中壢工業區，隨著新式大樓社區逐漸取代傳統透天及公寓，成為足以比肩中壢市區的銷售熱區，可是兩者都因開發早，土地整合愈加困難，導致近年新案供給量大幅萎縮，能有方正完整基地且先建後售的成屋新案，就當地需求旺盛的自住市場而言，自然是相當稀有的。

以地點來看，鄰近A21環北路站和SOGO商圈，車程約3分鐘抵捷運、約5分鐘進市中心，具備絕佳的居住機能，另備受期待的A21站重劃區，包含興南幼兒園及國中預定地在內，與本案也僅隔數街，可就近共享區域發展紅利，有助日後價格支撐和期待值。

樸翔初耘外觀3D示意，本案為成屋銷售，一卡皮箱馬上入住，非常實際且讓人安心。 圖／樸翔初耘 提供

成屋銷售可隨時入住「樸翔初耘」專案經理許聖楷指出，中壢市區開發已十分飽和，居住板塊必然向外延伸，像是A21站重劃區或A20站重劃區皆是產物，但重劃區發展需要時間，且2025年全面課徵碳稅，難保屆時價格層層疊高，建議自住客層今年應抓準時機，挑選基本面良好的個案下手。

他接著表示，「樸翔初耘」兼具捷運、市心的雙區位優勢，讓喜愛中壢便利機能的自住客層，不必因換屋而重新熟悉新環境，尤其成屋銷售，屋況品質看的到、摸的到，一卡皮箱馬上入住，非常實際且讓人安心。

樸翔初耘公設3D示意 – 本案定位純住宅社區，高坪效格局設定，提供舒適合宜的居住體感。 圖／樸翔初耘 提供

訴求純住宅社區規劃值得一提的，「樸翔初耘」定位純住宅社區，因而沒有店面單位，房型規劃約28~42坪、2~3房，其中3房均雙面採光，2房也有別時下小坪數主流，將坪數放大至約28~31坪，配合高坪效格局設定，提供舒適合宜的居住體感。

本案預計四月正式公開，目前銷售作業正加緊籌備，由於先天基本面、成屋銷售等諸多優點，可望躍居上半年中壢房市話題新案，若近期有意在中壢市區購屋的民眾，不妨將其列入口袋名單，另當日簽約現場再贈日立室外機。