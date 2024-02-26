小店家熱情參與！慶典經濟帶動台中產值破500億

台中市政府去年辦理「振興經濟三部曲」，包含物調券、台中鍋烤節以及台中購物節，活動透過串聯台中產業及小商家，擴大國內需求、提振庶民經濟。市府經發局日前特辦理「112年台中慶典經濟專家學者座談會」，邀集專家學者針對活動辦理及成果提出寶貴意見，並研討未來活動精進發展方向，現場交流熱烈，期待活動更具效益。

經發局說明，市府為振興小商家及百工百業，去年接連推出慶典經濟，首先是「物調券大放送」，攜手7,800家小型店家及攤商，包含商圈、市場及夜市等於5、6月發放物調券30萬份，帶動消費經濟至少6,000萬元；10月搭配台中購物節起跑，加碼45萬份，再創消費金額至少9,000萬元；另於12月市場、夜市及商圈頭家代表現身拍攝短影音宣傳活動，並再度發放商圈券、市仔券共計近5萬份，流通金額近1,000 萬元，物調券整體帶動共計1.6億元。物調券活動期間皆獲在地議員支持，並親自到現場協助，包含向民眾宣導活動資訊、引導排隊動線、天氣炎熱時發送衛生紙包、杯水等。

另去年7、8月份舉辦「台中鍋烤節」，首創火鍋燒烤主題及票選活動，吸引489間業者加入，包含知名品牌及巷弄小店，民眾票選總投票數逾442萬，且價值萬元抵用券300萬獎金全數回流參賽店家，成功帶動業績成長達三成。

最後則是去年10至12月的「第五屆台中購物節」，消費登錄金額在排除土地及房屋消費登錄下，高達328億元，活動針對前屆累計消費金額較低的十個行政區及免用統一發票的收據合作店家、市場、夜市等微型經濟店家，設置「區域消費專屬抽」及「收據專屬抽」，並規劃此類別合作店家消費皆享累計金額五倍送，鼓勵民眾前往特定地點及店家消費。據活動數據顯示，該十區消費金額佔購物節消費總額4.28%，相較前屆提升近1%，可見其振興區域經濟的成效，活動期間，也有眾多在地議員齊力相挺，包含參與購物節實體抽獎、邀請在地團體到場演出及募集豐富抽獎品等。

經發局說明，為持續提升活動辦理效益，每年活動結束後皆舉辦專家學者座談會，這次由中華經濟研究院研究員劉哲良率領團隊針對研究成果進行策略優先性的聚焦，再邀集10名不同背景及經驗的專家學者，精進評估相關政策的共識，強化未來活動可行性與客觀性。

中經院指出，去年10至12月的台中購物節帶動全國經濟產值逾672.21億元，相當於每創造1元消費，即帶動2.05元的總體產值，高於全國一般消費平均效果，且其活動消費金額還可產生每年平均31,238人次的就業支持；另外，在台中產值帶動效果為503.70億元，等同於每創造1元消費，帶動台中在地產值增加1.54元，也較上一屆成長8%，而就業創造效果達每年可支持29,047人次，各數據顯示成效超越預期。與會委員也肯定台中購物節歷經五屆已形塑消費節慶品牌，實質外溢成為中部地區購物節，甚至為全台舉辦相關活動的領頭羊。

經發局指出，去年台中購物節結合振興經濟三部曲活動，一路從5、6月的「物調券大放送」，7、8月的「台中鍋烤節」，至10月到12月的「台中購物節」，在每一個階段都以不同活動邀請全國民眾來台中消費、遊玩，使聲量延續至年底，造就台中購物節除了經濟效益卓著外，網路聲量也位居全台第一。期盼未來活動能夠愈辦愈好，讓大家來到台中吃得開心、玩得愉快、買得最划算。

2023第一屆台中鍋烤節。 圖／台中市政府提供

2023台中購物節抽好宅記者會。 圖／台中市政府提供