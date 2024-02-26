兩代願望一次滿足？專家教你「無痛換屋術」

新年換新房，是很多人的夢想。住進全新、安全、機能好的房子裡，不只心情好、生活品質好、讓家人之間的感情更好，還能好運旺旺一整年。提起換屋，兩代觀念大不同，年輕人比較重視居住品質，希望能住新大樓，但上一輩的華人常有「起家厝」的觀念，認為房子就是要守著、不能賣，究竟如何才能夠同時滿足兩代的要求和願望？長輩又該如何提前為下一代置產？讓專家來解析。

兩代居住觀念大不同，現代年輕人多半想住新大樓，享受更好的生活品質。 圖／都廳大院2提供

換屋雙贏攻略：舊換新同時升格當房東樂屋網調研中心經理洪安怡表示，台北老舊房子多，老舊房子通常配套的是擁擠的環境、複雜的人流，長輩可能住習慣了，覺得沒差，但很實際的問題是，老公寓要爬樓梯，對於長輩來說很辛苦，而且還隱藏結構安全疑慮。很多人第一個想法就是要等都更，但就現實面來說，都更整合費時，遙遙無期，因此建議老公寓住戶可以另覓房價合理、有發展潛力的區域，為下一代置產，再把老公寓出租，用收回的租金補貼房貸，負擔較輕，讓全家人都享有更好的居住品質。

大台北人換屋首選哪一區？習慣了便捷都市生活，大台北人換屋首選哪一區？洪安怡長期站在房市第一線觀察，他認為北市蛋黃區環境佳、機能好，當然是換屋首選，然而，台北市房價居高不下，若想用中古屋換新房，除非有足夠的頭期款，否則真的很難，不如把目光往北市外環第一圈看看，例如新北市的捷運沿線，可能同樣條件的新屋，一線之隔就價差好幾成，換屋負擔相對降低很多。最近市場聲量很高的三重，就是因為擁有一橋進北市，同時坐擁中和新蘆線、環狀線加上機捷、三捷軌道交通的優勢，生活機能及便利度也十分完善，因此成為雙北購屋族買氣暢旺的熱門區域。

三重捷運先嗇宮站因新北第二行政中心進駐，區域發展備受看好。 圖／都廳大院2提供

「新北信義計畫區」捷運先嗇宮站成移居熱點新北第二行政中心進駐，預計於2026年完工，三重捷運先嗇宮站周邊，因區域發展備受看好，成為購屋族眼中「機能完善的蛋白區」，未來更可望複製台北市信義計畫區的經驗，從蛋白區變身為「蛋黃中的蛋黃。」

洪安怡說明，市政府在這裡，就業人口、商業發展、重大建設全匯聚此地，這點贏過很多都會週邊的重劃區，同時，附近就有科技園區，大批就業人口帶來房價保值支撐，也讓許多業界人士認為，該區未來成長空間比信義計畫區、新板特區等，更有前景。

從捷運先嗇宮站3號出口上來，就能看見新北第二行政中心的施工現場，緊鄰行政中心的大型造鎮住宅案「都廳大院」，賞屋人潮絡繹不絕，第一期已接近完銷，第二期公園景觀宅也相當受到購屋族青睞。

「都廳大院2」立地條件堪稱全區第一，除了有「捷運出站就到家」的交通優勢，更擁17000坪大街廓開發以及千坪市府廣場、林蔭商店街等加分項目，高樓層住宅還有水岸景觀，對購屋族來說非常有吸引力。「你想一想，出門有捷運、回家可以看河景，還有新北市政府當鄰居，治安不用擔心，這是都市人多渴望的居住環境啊！」

老屋換新屋，只要想法轉個彎，選對地點，資產就有機會重新洗牌！「都廳大院2」捷運比鄰家門口，未來更與第二行政中心為鄰，機能便利性看齊都會中心，更坐享水岸、綠地等市中心難以兼具的條件，讓許多已購客大呼：「這條件、這實力，看好就要趕緊下手！」