以同理心及專業能力 獲得每一位被照顧者的肯定 照服人力形象專業提升 增加年輕人投入意願

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校長葉至誠（右二）勉勵老師與學生充實自己，肩負長照專業領域的社會責任。 圖／陳麗婷 攝影

「有位爺爺把我當孫女一樣，每當我服務結束時，總是捨不得我離開」，畢業於長照科的曾郁雅，1年前投入居服員工作，她說，照顧除了是一個具相當專業能力的工作之外，同理心對待每位受照顧者，讓她自己也獲得許多溫暖的回饋。她認為，照顧服務員近年專業地位提升且具有未來職涯發展性，一定能吸引現階段不願投入居服工作的年輕人加入此行列。

台灣快速步入高齡社會，但長期照顧人力仍待充實，為了讓現在的照顧服務人力留任，衛生福利部祭出許多誘因，其中之一是透過長照服務給付及支付的制度設計，讓政府特約合作的服務單位，其所屬居家服務員每月薪資至少3.2萬元以上，另為讓年輕人願意投入住宿機構服務領域，2024年推出「久任津貼」，畢業於長照科系且任職住宿式機構照服員滿1年，再受訓5天通過測驗，即可每月多領新臺幣5,000元獎勵金並持續4年。許多學校看中未來的長照市場，紛紛開設照顧相關科系或訓練專班，敏惠醫護管理專科學校即是一例，所開設的「長照服務人才科」以跨科別整合資源，培育專業照顧服務人力為目標。

敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠表示，由於2017年長期照顧服務法正式實施，再加上學校肩負人才培育的社會責任，因而成立長期照顧與健康促進管理科，目前學生不但能在畢業前，考取單一級照顧服務員證照，取得有酬實習的入門票，且畢業後投入長照領域且有3年以上工作經驗者，已佔全體畢業生的71%。

圖／葉至誠校長 提供

去年畢業且投入居家機構擔任居家服務員的曾郁雅說，剛接觸到的爺爺奶奶或家屬，起初會擔心這麼年輕的居服員真的能提供協助？但透過很多照顧技巧及細節都能讓家屬看到自己的專業，例如：有些個案洗澡必須躺在床上，為避免弄濕床鋪，事前可以將裁減垃圾袋在床上鋪平防水，減少照顧成本，洗澡時，也會細心地將容易忽略的手腳關節處、指甲縫等一一清理乾淨，如此一次次以專業結合細膩、細緻地服務過程，慢慢化解個案與家屬的疑慮。

服務提供之餘，居服員其實也從照顧工作中獲得成就感，曾郁雅說，自己曾照顧一位70多歲爺爺，中風後因行動不便且不愛說話，「散步時，我會不停跟他講話，甚至唱歌給他聽」，並利用散步過程中，潛移默化鼓勵他稍微動一動，避免肌肉退化，相處一段時間後，每當工作結束時，「爺爺總是不希望我離開，甚至希望每次來協助的人都是我」，爺爺的回饋讓我非常感動，「他覺得我就像他的孫女。」

曾郁雅分享，其實很多人不認識長照服務資源，自然也接觸不到居服員服務。最簡便的方式便是透過撥打1966長照專線，便可直接獲得專業協助，從照顧專員評估、照顧計畫核定到服務連結，大約只需要1-2週時間，就能獲得到服務。

長照科透過跨域學習，例如加強長者咀嚼與口腔健康。 圖／陳麗婷 攝影

悉心服務仰賴源頭專業人才的養成，以敏惠醫護管理專科學校為例，校長葉至誠強調，學校以「通才」為長照人才培育的核心，特色是不僅單一學習失能失智者的照顧技巧，而是跨域學習，例如學生們也必須學習基礎醫療知識及臨床護理技能，並且帶入長者的咀嚼吞嚥及口腔保健等課程，以及製作促進高齡者認知功能的互動教具，因此，該校的課程設計多元且豐富，有別於一般短期的長照服務訓練，更具有前瞻性及預防性的教學模式。

由祖父帶大的敏惠醫護管理專科學校四年級學生郭子瑄表示，在學習過程中印象深刻的是失智症照顧，一系列的課程安排提供他們完整的學習歷程，從失智症的成因、失智者的照顧技巧，如何與失智者相處，甚至透過教具或認知促進活動來預防或延緩失智症病程，到完整的失智照顧資源，例如失智者的預防走失手鍊等，讓他們實習階段或是未來從業後都能靈活運用。

學校透過課程安排，提供學生完整的學習機會。 圖／陳麗婷 攝影

台灣對長照服務等相關專業人才需求將愈來愈高，從家屬提出長照需求到服務資源輸送到個案身上，途經照顧管理人員、個案管理員、照顧服務人員等各類長照相關人力，必須有足夠的人才供給作為後盾，穩定服務輸出，此時長照政策推動教育界及實務界，攜手相互合作，可望培養更多專業人才，讓有需求的人透過此平台，確實能快速得到長照服務資源。

為讓學生取得照顧服務員證照，學校加強學生模擬測試。 圖／陳麗婷 攝影

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