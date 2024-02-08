過年走春新秘境 新北協拍推3條影視朝聖行程

「都會星光大道」中板橋林本源邸是知名的古蹟景點，也是電影《斯卡羅》的取景地點。 圖／新北市政府新聞局 提供

春節期間出門旅遊何處去？新北市政府新聞局新北協拍中心打造3條「影視朝聖之路」，給你新的旅遊選擇，讓看完影視劇還意猶未盡的你，可以親臨取景現場，領略影視作品帶來的感動。現在就循著「經典星光大道」、「都會星光大道」和「青春山海線影視大道」秘境攻略，出發體現新北影視的魅力吧！

新北市政府長期協助各大製作團隊，前往新北取景拍攝影視劇，自新北協拍中心100年成立以來，協助超過6,900件協拍服務。包括多部膾炙人口的影視作品，如去年金馬得獎作品《小曉》、《關於我和鬼變成家人的那件事》，與金鐘得獎作品《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》等，皆在新北實地拍攝。

此外，台灣新電影時期的經典作品《悲情城市》、《戀戀風塵》及《無言的山丘》，以及近日傳出日韓將翻拍的《不能說的·秘密》，還有因去年影后林青霞回台參加金馬60，而再度掀起話題的《窗外》等，也都在北海岸一帶拍攝。

「青春山海線影視大道」-淡水小白宮，串流平台夯劇《國際橋牌社》在此拍攝。 圖／新北市政府新聞局 提供

新北市擁有豐富的自然與人文景觀，國內外影視團隊喜愛來新北取景拍攝，任何類型作品的影迷朋友們，都有機會在這裡找到想追的影視場景。過年期間就跟著新北影視朝聖之路的腳步，來趟影視秘境之旅。

「都會星光大道」走訪《斯卡羅》取景地，在都會中探訪懷舊特色建築，體驗不同時代氛圍。 圖／新北市政府新聞局 提供

路線一：「經典星光大道」–探尋1980年代風華「經典星光大道」串起1980年代台灣新電影浪潮經典作品如《悲情城市》、《戀戀風塵》及《無言的山丘》，帶大家尋訪九份老街、本山五坑、猴硐車站與十分車站等景點，遙想昔日經典風華。完整資訊

路線二：「都會星光大道」–體現城市意境之美「都會星光大道」走訪《斯卡羅》、《國際橋牌社2》取景地，感受林本源園邸、空軍三重一村、板橋435藝文特區的魅力，在都會中探訪懷舊特色建築，體驗不同時代氛圍。完整資訊

路線三：「青春山海線影視大道」–走訪人文歷史風景最新推出的「青春山海線影視大道」則以北海岸一帶的知名人文古蹟與自然風景為主，循著《不能說的秘密》、《斯卡羅》、《茶金》等知名作品的腳步，漫步麟山鼻木棧道、紅毛城、小白宮等場景。完整資訊

新北市政府致力於透過影視作品提高城市能見度，孕育出大量作品受到金馬金鐘的肯定，活絡本市經濟與影視產業發展，也將持續開發更多元主題的影視朝聖之路，讓更多國內外影迷看見新北之美！

歡迎影迷們持續關注新北市協拍中心官網瞭解更多影視消息。