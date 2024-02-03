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超認真收納／廚房總是雜亂好麻煩！整聊師傳授「點線面體」收納法乾淨又好用

文／ 劉小川

在收納的世界中，廚房一直是個收納雷區，不僅有火又有水本身就比較危險，同時，廚房的物品繁多又複雜，例如鍋碗瓢盆、調味料、料理工具等，一旦雜亂又會影響到使用動線，是許多人心中的收納噩夢。超認真調查局本集就來帶你攻克廚房收納，解放料理空間一點都不難。

居家整聊師安居就分享，很多人經常抱怨廚房很難整理，例如有很多超深的抽屜不知道要放什麼，或是過高的櫥櫃根本就用不到，即便用到了也經常忘記，再也找不到放在哪裡，形成收納死角。

安居提到不少人在廚房收納時，會將物品透過牆面增加掛鉤或是磁吸式的收納品來運用牆面空間收納，但一個不小心也有可能影響使用動線，或是因為架設不當造成危險。因此本集超認真收納，就由安居帶領觀眾前進系統廚櫃門市，看見現代的系統廚櫃如何聰明收納，同時，只要把握這些收納原則，一般人也可以妥善整理自己的廚房。

把握點線面體收納法，搭配畫分廚房工作區域，讓廚房空間使用更順手
安居以系統廚櫃商廚具為例，現在的設計其實都很聰明且貼心，主要是運用了點線面體的收納方式，點就是掛鉤，兩個點就可以成為線，面則是檯面，體是指其他收納空間，從系統廚櫃商的展示來看，廚房的牆壁採用磁吸式，就可以收納很多點線面體的物品，搭配各種收納物品，還能依照每個人的使用習慣來變動，相當方便。

同時，考量到一般人在廚房的作業區域可以分成備料區，與料理時的火區、清潔時的水區，就可以將物品大致分成三類，依照使用物品與習慣來進行收納，若是家中傳統櫥櫃很高，可以採用抽屜式收納，以透明收納盒為主，方便使用。

安居表示，目前新型態系統廚具都能解決不少收納問題，譬如高處的櫃子使用下拉式，方便不同身高的人使用，而過往很難放東西的轉角L型櫥櫃，也有專屬的三層推車替代，更方便使用，或是太深的櫥櫃，會使用口袋式設計，一拉開就能拿到使用器具，相當便利。

安居建議如果有搬家或是裝潢需求的民眾，可以透過系統廚具商依據自己的需求規劃收納空間，但如果是一般民眾，其實只要掌握上面提到的點線面體原則，以及作業區域劃分，就可以達成廚房完美收納了。

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