用網路代替馬路買房！遠雄首推線上接待中心 24hrs服務不打烊

文／ 陳俊翰 提供

傳統買房會先到建案接待中心參觀，但如今隨著科技躍進、現代人追求高效率，買房也走AI化！遠雄集團首推「線上接待中心」，透過網路虛擬形式帶看屋，打破時間、空間限制，24小時服務不打烊，資訊揭露完整性高，讓客戶一目瞭然產品，也更安心買房。

全台首創線上接待中心，打破時空、營業時間限制，隨時隨與家人朋友一起線上連線賞屋。 圖／遠雄琢蘊 提供
全台首創線上接待中心，打破時空、營業時間限制，隨時隨與家人朋友一起線上連線賞屋。 圖／遠雄琢蘊 提供

過去賞屋流程繁瑣，看房子須先與代銷業務約時間，若1天安排看很多建案，但地點分散，就需花更多時間、交通成本。尤其，若對建案不了解，首次賞屋時，接待業務會就區域地段、產品設計、格局規劃等逐一說明，往往一次賞屋就得耗時2個鐘頭。

此外，資訊未公開透明也讓消費者卻步，由於實價登錄執行後，預售房價和未售戶戶別透明化，但各戶別格局平面圖、單層戶數、建案結構、建材配備、設計團隊、社區公設規劃、風格等，在網路上搜尋爬文出來的結果都過於零碎，且難辨真偽，皆成為消費者買房痛點。

以720度全景沉浸式的情境，完整呈現未來生活空間的想像。 圖／遠雄琢蘊 提供
以720度全景沉浸式的情境，完整呈現未來生活空間的想像。 圖／遠雄琢蘊 提供

因此，遠雄首創「線上接待中心」，由遠雄房地產行銷企劃室規劃，初衷是希望能接軌未來，轉變現行賞屋模式，讓買房不受時間、空間限制。另外房屋資訊不再零碎破散，而是全面性、系統性提供給消費者，讓買房更加透明。

遠雄房地產行銷經理林克明指出，「線上接待中心」上線後，頗受好評，許多客戶不一定在台灣，或人在其他縣市，可先到「線上接待中心」做功課，對於建案可獲得最完整且最正確資訊。

遠雄首創線上接待中心用AI打造沉浸式看屋體驗。 圖／遠雄琢蘊 提供
遠雄首創線上接待中心用AI打造沉浸式看屋體驗。 圖／遠雄琢蘊 提供

統計到目前為止，有4成客戶，會購買原因與線上接待中心有關，且客戶上網後的回饋，有助於現場銷售人員理解客戶需求，能夠聚焦客戶在乎的議題。

遠雄「線上接待中心」上線至今約1年，統計進站人次突破10萬，具數據分析可以看出，購屋者最在意的是樣品屋，包含室內設計、立體空間，其次是平面圖集。

目前該平台於測試優化階段，已使用個案包含高雄遠雄琢蘊、台南遠雄藏萃及即將上線的桃園遠雄夏沐，夏沐線上接待中心相較第一代線上接待中心有做微幅調整優化，預計農曆年前分階段上線，春節期間接待中心人潮多，若想了解建案的消費者可提前進線上接待中心賞屋。

遠雄琢蘊正對科工館第一排，目前銷售近8成，已是高雄換屋客必看建案。 圖／遠雄琢蘊 提供
遠雄琢蘊正對科工館第一排，目前銷售近8成，已是高雄換屋客必看建案。 圖／遠雄琢蘊 提供

遠雄除了「線上接待中心」創意行銷外，高雄「遠雄琢蘊」也是創新代表作，攜手豪宅規劃大師蘇喻哲建築師，並罕見在地下室打造採光天井，自然導入陽光及空氣，也在公設空間與台灣蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE合作選冊，打造自然系建築。

遠雄琢蘊
接待中心：高雄市三民區民族一路50號
貴賓專線：(07) 380-2598
線上接待中心：https://www.fgrealty.tw/5k3t42

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