改變才有機會！ 林金結力拼翻轉土城三峽

文／ 林金結競選總部 提供

選戰進入最後倒數，新北市第10選區（土城三峽）被各界視為藍綠最關鍵的激戰選區之一，國民黨候選人林金結強調走老路永遠到不了新地方，「改變才有機會」， 呼籲三峽土城選民支持改變的力量，給自己更有希望的未來！

圖／林金結競選總部 提供
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林金結指出，自己投入公共服務多年，在推動土城醫院的過程中努力溝通地方、說服鄉親，終於促成土城醫院如期完工；同時也協助建設土城運動中心、公託、日照中心、捷運三鶯線、萬大線，努力促成翻轉土城。

林金結並說，他回憶自己出身窮苦，15歲帶著父母辛苦存下的2000元隻身到台北半工半讀，深知「苦不能苦孩子」的重要性！因此8年前首度當選新北市議員就將選舉補助款捐作學生急難救助與助學金，多年來歷經4次選舉已經捐出453萬元，他發願未來要捐出1000萬元補助款，和選民一起達成「票投林金結、公益大家做」的願景。

圖／林金結競選總部 提供
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林金結表示，下一代是國家的未來希望，但現在的年輕人卻面臨「四不一沒有」（找不到好工作、買不起房子、不敢結婚、不敢生小孩，沒有希望）的窘境，因此必須從各方面重燃年輕人的希望。他推出555方案「1500萬的房子，補貼利息5%優惠5年」；並且也承諾0至6歲國家養、大學學費全額由政府支應、第3胎補助100萬元，同時從人工生殖法放寬適用對象、婦癌患者生育保存、婦女心理健康照顧等三面相，期待改善台灣生育率。

同時，對於家庭生活越來越重要的毛小孩，林金結也提出改善家庭伴侶動物的遊憩空間、妥善處理流浪貓狗、爭取大型寵物上捷運高鐵、爭取動保警察員額等四大政見，期待照顧寵物權益、提升動保專業。

圖／林金結競選總部 提供
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然而，林金結也強調，地方建設關係到所有在地民眾的安居樂業，但全國人口數最多、面積最大新北市，多年來卻在民進黨中央執政的漠視下，統籌分配稅款都敬陪末座，例如2024年平均每位市民只分配到1萬4141元！因此未來一定推動修改「財政收支劃分法」，讓新北市每年能再增加200億元分配款，包括育兒、補助老人裝假牙、改善各級學校老舊設施以及警消基層醫護人員待遇，道路交通建設等各方面，都能有更充裕財源！

林金結同時指出，根據統計，全台1年遭詐騙金額高達700億元，政府本就應該保護人民，但民進黨執政多年來不但詐騙案橫行，總統專機私菸案更鬧上國際，三年疫情至今，買口罩、買快篩、打疫苗、甚至買雞蛋都要排隊！高端疫苗採購是人民納稅的預算，本應公開透明卻要保密封存30年！顯示長期執政的傲慢已經成為貪腐孳生的溫床！他承諾假如進入國會，一定推動重組特偵組，徹查所有的弊端，將真相攤在陽光下，將公道公義還給全台人民。

林金結強調，無論是國家的進步或土城三峽的建設，都需要肯做事、肯努力、找得到人的立委才能推動，也唯有改變才有進步的機會。

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