鍾易仲造勢大會聲勢驚人 發言令支持者動容
2024大選倒數12日，國民黨高雄市立委第七選區候選人鍾易仲1日在五甲龍成宮舉辦「鳳山換新3」造勢大會，現場湧入超過七千位支持者到場支持。國民黨大咖朱立倫、盧秀燕、黃敏惠、柯志恩到場力挺，客家及澎湖鄉親動員力挺客家後生、澎湖女婿，謝龍介帶著「割稻尾小金剛」演出行動劇。朱立倫、盧秀燕、柯志恩都強調，鍾易仲民調在誤差範圍、甚至超前，只要鄉親站出來投票，鍾易仲就能進入國會，成為鄉親們的監督力量。
盧秀燕指出，她過去選議員、立委和市長時跟鍾易仲一樣都是挑戰者的身份，仍然能夠迎頭趕上打敗現任者，她非常看好鍾易仲。盧秀燕強調，從最近民調來看「已經可以說是過關了」，但大家一定要投出來，鳳山才會改變。盧現場也贈送刻有「鍾易仲」、「監督的力量」字樣的鋼筆，讓鍾易仲為鄉親發聲、監督政府。
柯志恩強調，鍾易仲民調已在誤差範圍內，「去年投給她的票，拜託這次一定要站出來，把票投給鍾易仲」這樣鍾易仲就一定能過關。
朱立倫表示，根據網路溫度計今天公布的民調，侯康配贏民進黨0.01%，「每一票都是關鍵，而鍾易仲是高雄關鍵的一席」，拜託大家力挺侯康配、鍾易仲，「讓國民黨成功政黨輪替、國會過半。」
鍾易仲則表示，他身為41歲的三寶爸，非常能體會年齡年輕人的生活壓力，上有父母、下有小孩要照顧，因此提出「減壓革命、青春正義」的訴求，未來要監督政府，把年輕人最在乎的居住正義、工作就業作為優先的施政重點，「把台灣的人民照顧好，讓我們下一代有國際的競爭力，這才是台灣未來的希望。」
同時，鍾易仲也強調，鳳山發展的腳步不夠快，從基礎建設到交通問題、商圈振興、社區創生，這些都需要中央的協助，他未來進到立法院一定會強力爭取，「過去別人不做的事情，交給鍾易仲來做！」
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