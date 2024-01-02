橋科+台積電加持 今年高雄預售屋銷售冠軍就在「高雄新市鎮」

▲今年高雄預售屋銷售冠軍，就位於兩大科技園區正核心的高雄新市鎮。 圖／梁麗玲 拍攝

今年平均地權條例上路後，加上政府升息等因素，讓購屋族群更趨於觀望，近期更受到年底選舉干擾等因素，高雄許多個案銷售狀況都像這幾波寒流一樣冷颼颼。不過北高雄在台積電及橋頭科學園區發展利多加持下，就有不少個案表現亮眼，根據實價登錄公布，今年高雄賣最好的預售案前10名，光是橋頭的高雄新市鎮就有2案進榜，連冠軍也位於該區，這2案就一舉囊括前10名中的3成交易量，在在顯示只要有產業發展紅利，銷售一樣能開紅盤。

根據實登統計今年1月1日至12月11日為止，高雄10大熱銷預售案大多以中大型建商推案為主，個案具有特殊性或是周邊有產業利多題材加持，其中最受矚目的區域就是高雄新市鎮，一次就有「達麗未來市」、「悦讀時代」2案擠進前10名排行榜。

以今年前10名熱銷案的總交易量2560戶換算，光是高雄新市鎮的銷量就佔了約3成，成為最熱門購屋區段。

▲高雄2023年熱銷預售案排名，位於北高個案皆有科技園區議題加持。 圖／梁麗玲製作

過往高雄推案大多以在地建商為主，近幾年在政府大力推動南部S科技廊道後，全台各大建商紛紛看好高雄新市鎮周圍有橋頭科學園區及鄰近的台積電2奈米廠發展，知名建商如達麗建設、泰郡建設、郡都建設、鼎宇建設、京城建設等，皆紛紛插旗高雄新市鎮，「達麗未來市」以516戶成為今年全高雄銷售戶數最多預售案，堪稱今年熱銷王。

從高雄新市鎮個案成交狀況來看，已吸引不少南漂工程師，或是南科、中科、竹科工程師前來置產，未來這裡將成為科技人新聚落。

▲橋科及台積電正如火如荼動工中，鄰近的高雄新市鎮未來發展深受購屋置產客的青睞。 圖／梁麗玲 拍攝

橋科為南部S科技廊道最重要的一個科學園區，開發面積為357頃，重點引進半導體、航太、智慧機械、精準健康及AI軟體服務等5大創新產業，預計2025年完工，未來將能發揮半導體產業鏈群聚效益。根據高雄市經發局統計，截至目前為止已有鴻海、日月光、國巨等18家廠商預定建廠，投資額約294億元，預估未來在廠商完全進駐後，年產值可達1800億元，並可創造1.1萬個就業機會。

橋科整體規劃包含產業專用區、住宅區、商業區與公園綠地、道路等公共設施，力拼在2025年下旬陸續完工，聯外道路則預計在2028年全數完工。

▲橋科的開發讓緊鄰的高雄新市鎮蓬勃發展，區內建案銷售速度都不錯。 圖／梁麗玲 拍攝

近年來高雄人口版塊不斷往北高雄移動，主要就是受惠於科學園區的加持，此外，橋科的開發以及台積電的進駐，更讓緊鄰的高雄新市鎮蓬勃發展。高雄新市鎮除了有95公頃都會公園的綠地空間，近期橋頭園區數位創新複合樓群、高科實中均已動工，未來將提供進駐的科技人擁有更完整生活機能，加上貫穿高雄南北命脈的捷運紅線青埔站就在區域內，往北可到岡山樂購廣場、高醫岡山分院，往南則到左營高鐵及漢神巨蛋商圈等，都相當便利。

▲捷運紅線青埔站在橋頭區域內，北至岡山、往南則到左營高鐵、漢神巨蛋商圈等，生活機能佳。 圖／梁麗玲 拍攝

值得一提的是，高雄新市鎮是政府規劃的國家級重劃區，因此區內新建案具備「三稅減免」優惠，根據《新市鎮開發條例》第二十五條第一項：「新市鎮特定區內之建築物於興建完成後，其房屋稅、地價稅及買賣契稅，第一年免徵，第二年減徵80%，第三年減徵60%，第四年減徵40%，第五年減徵20%，第六年起不予減免。」優惠的購屋條件能降低民眾購屋成本，讓高雄新市鎮在眾多重劃區中脫穎而出，成功吸引自住客購屋。

南台灣受惠S廊帶產業園區紅利，像是南科周邊以及北高雄S廊帶沿線具產業題材個案，建案銷售速度都亮眼，尤其高雄新市鎮位於橋科跟台積電的中心位置，具備地段優勢，加上政府傾全力開發交通、學校等建設，讓高雄新市鎮除了產業發展利多外，生活機能也更加完備，深受購屋置產客的青睞。

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