賴清德、蕭美琴競總公布「未來，繼續陪你一起」政績影片　細數執政八年有感政績

賴清德、蕭美琴全國競選總部昨（25）公布「未來，繼續陪你一起」政績影片，內容細數民進黨執政以來的種種有感政績，包含國造潛艦、租金補貼、青年減稅、婚姻平權、推廣體育發展、班班有冷氣、不孕症治療補助、發展再生能源、長照2.0、0-6歲國家和你一起養、前瞻基礎建設、守護民主自由等。戴瑋姍表示，這八年來，台灣一直走在對的路上，股市長期維持上萬點、經濟穩健發展，即使碰上COVID-19疫情，在國人的團結與執政團隊的努力之下，台灣經濟在疫情中逆勢成長，在主要國家中是領先群，經濟成果也與全民共享，每人普發6000元。這種種的一切，都是因為八年前我們選對的人、選對的執政團隊，才有今天的台灣。

賴清德、蕭美琴全國競選總部公布最新的政績影片「未來，繼續陪你一起」。 圖／賴清德競選辦公室 提供

戴瑋姍表示，「未來，繼續陪你一起」政績影片，用俯視的角度拍攝每一位民眾，象徵不管你身在何處，政府都會陪伴你、守護你，做人民最堅實的後盾。而透過投影及寫實的拍攝技術，製作團隊將民進黨政府八年多來做出的許多有感政績，例如不孕症補助、體育黃金計畫、班班有冷氣、租金補貼、婚姻平權法案通過、潛艦國造，以及多項前瞻基礎建設等，濃縮在每個人的生活日常中。

戴瑋姍表示，片尾由正副總統候選人，賴清德與蕭美琴，引領群眾繼續向前走，迎接下一道曙光的來臨，象徵這個準備好、會做事、認真做事、為台灣人民做事的團隊，將帶領大家，也和大家一起，繼續走對的路。

政策影片端出民進黨政府八年多來做出的許多有感政績，並濃縮在每個人的生活日常中。

此外，戴瑋姍在介紹影片完後，細數小英政府執政和國民黨馬政府執政的比較，小英政府在8年內的長照預算，從50億成長到8百億；連續調漲8次基本工資；GDP也從馬政府時代的17.5兆，到現在預計突破23兆，從社會照顧到經濟發展，都可以看見民進黨執政，比國民黨執政更可靠。

戴瑋姍進一步表示，民進黨執政有實際的成績，賴清德副總統不僅有國家希望工程，提出國政願景，在過去四天的環島拼字活動中，也針對各縣市提出建設規劃，這才是負責任的政府。反觀國民黨，不僅在馬政府執政時期承諾跳票，侯友宜在這次選舉中，更是只有兩招「一招抹黑、一招政見亂開票」，不管是重啟服貿、開放中生來台就業，還有所謂的「侯康貸」，都是要將台灣鎖進中國，陷害年輕人的未來。這次真的要懇請民眾，選擇賴清德、蕭美琴，一起選對的人，繼續走對的路。

該政策影片希望帶出，這個會為台灣人民做事的團隊，將帶領大家，繼續走對的路。

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