鳳山選情已經五五波 許淑華讚聲鍾易仲：讓高雄有更好的選擇
南投縣長許淑華今（22）日鳳山替黨籍立委候選人鍾易仲輔選，二人在路口拜票時特別一同跳「科目三拜票舞」，展現與傳統選舉不同的創意與活力。許淑華表示，過去鳳山雖然是國民黨的艱困選區，但這次選情已經與以往不同，連民進黨都評估鳳山是「五五波的選區」，顯示無論選票上已經出現鬆動，「希望大家共同來幫易仲推一把，讓高雄有更好的選擇。」
高雄市立委候選人鍾易仲、李眉蓁二人日前在號次抽籤後，帶領街頭拜票隊伍大跳科目三拜票舞，讓傳統選舉街頭拜票更具創意與活力，今日許淑華陪同鍾易仲街頭拜票時也跟舞團一起大秀舞技，吸引許多路過民眾的目光。
許淑華指出，在鍾易仲還未從政時二人就已經認識，看鍾易仲一路走來不僅有非常好的服務根基，在高雄市議會的表現也非常傑出，國民黨需要這樣具有優秀論述且努力敢拚的年輕人在高雄拿下一席立委，所以這次特別來為鍾易仲加油打氣。
許淑華也說，雖然高雄一直是國民黨的艱困選區，但是這次鍾易仲用年輕活潑的選舉風格，讓鳳山的選情氛圍跟過去不太一樣，在路口拜票時看到許多鄉親朋友熱情的向鍾易仲打招呼，「我相信易仲的努力是備受大家肯定，選情一定是被看好的。」
許淑華指出，民進黨已經將鳳山一席立委評估為「五五波的選區」，連市長陳其邁都已經開始請假輔選，現在從民調上來看，民進黨無論是在總統或是立委的選票都已經出現了鬆動的情況，「希望大家共同來幫易仲推一把，讓高雄有更好的選擇。」
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