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讓世界看見花蓮！「白羽岸pahanhannan」地景作品榮獲國際建築設計獎項

文／ 花蓮縣政府 提供

位於花蓮縣石梯坪的「白羽岸pahanhannan」地景，以理念、自然、永續、建築美感等面向，獲美國建築大師獎（Architecture MasterPrize）「景觀建置類之裝置及結構獎」。 圖／花蓮縣政府 提供
位於花蓮縣石梯坪的「白羽岸pahanhannan」地景，以理念、自然、永續、建築美感等面向，獲美國建築大師獎（Architecture MasterPrize）「景觀建置類之裝置及結構獎」。 圖／花蓮縣政府 提供

全球最具影響力的建築獎之一「美國建築大師獎（Architecture MasterPrize）」，近期公布2023年度全球設計得獎名單。由花蓮縣政府原住民行政處協同森深試務所，進行整合規劃，攜手ROSOart及當地原住民藝術家伊祐・安查，共同創作位於豐濱鄉石梯坪的「白羽岸pahanhannan」地景，以理念、自然、永續、建築美感等面向，榮獲該項建築獎「景觀建置類之裝置及結構獎」，不僅讓世界看見花蓮，更讓原住民族構築智慧與國際共同分享。而同時獲獎的包括了國內知名建築大師姚仁喜。

縣長徐榛蔚持續整合地域性景觀資源，並發展數位科技工作，「白羽岸pahanhannan」地景作品獲國際建築獎項，讓國際再次看見花蓮。 圖／花蓮縣政府 提供
縣長徐榛蔚持續整合地域性景觀資源，並發展數位科技工作，「白羽岸pahanhannan」地景作品獲國際建築獎項，讓國際再次看見花蓮。 圖／花蓮縣政府 提供

徐榛蔚縣長表示「自上任以來，持續穿引、整合地域性景觀資源，並發展數位科技工作，讓原住民族知識得以多元形式傳承到後代，而本次的白羽岸pahanhannan地景作品更是突破以往，經由森深試務所深植地方文化的精準轉譯與跨專業整合，將ROSOart的機器人建造技術引入，並結合傳統建築的構築知識、環境人文脈絡及實用需求納入設計思考，藉由科技濃縮成數據製作、打磨成品，讓原住民族知識應用當代科技永續千里！」

「白羽岸pahanhannan地景」作品藉由多元的技術重現與再組，讓原住民族的智慧與美好再現。 圖／花蓮縣政府 提供
「白羽岸pahanhannan地景」作品藉由多元的技術重現與再組，讓原住民族的智慧與美好再現。 圖／花蓮縣政府 提供

ROSOart創辦人王識源說：「這次的藝術創作較以往來說是很大的挑戰，除了要考量大型切片的可行性，更需要將原住民族過去在傳統建築的多年燻木、燒衫、成材的知識，濃縮成數據，因此在過程中多次的確認、失敗，才呈現了現在的作品」。而進行整合規劃設計的森深試務所創辦人蔡昇達則表示：「科技是工具，如何讓古老智慧與當代技術在揉合之餘同時保有對人文精神的照看，是我們經手每一個專案最重要的考量。」

在多次實驗失敗的過程中，堅守信心的主辦單位原民處督固·撒耘處長提及，本次的創作乃源起於「隨著科技不斷的進化，原住民族知識不再只能存在於文本，我們也能夠藉由多元的技術重現與再組，原民處近年來不斷跟時間賽跑，積極開發多元的可能，讓原住民族的智慧與美好再現！」。

「白羽岸pahanhannan地景」不單是一個藝術作品，更是一件彰顯原住民族族群主體性及驕傲價值感的創作。 圖／花蓮縣政府 提供
「白羽岸pahanhannan地景」不單是一個藝術作品，更是一件彰顯原住民族族群主體性及驕傲價值感的創作。 圖／花蓮縣政府 提供

本次藝術創作發想及緣起智囊人藝術文化科徐采瑤科長充滿感動的說：「這不單是一個藝術作品，更是一件彰顯我們原住民族族群主體性及驕傲的價值感，起初與夥伴討論永續原民知識的議題，後續我們多方去求知、學習，接續讓森深試務所、ROSOart、在地藝術家伊祐・安查共同創作最後的成品，我相信除了創造讓族人休憩、工作的在地生活圈，更是讓世界看見花蓮很重要的一扇知識之窗。」

美國建築大師獎是全球最具影響力的建築獎項之一，與美國知名設計大獎IDA國際設計獎同為Farmani集團所創立，自1985年創辦以來，每年的任務旨在促進全球對優質建築設計的關注，發掘別具潛力、能為世界帶來創新的作品。花蓮縣政府獲此殊榮，讓國際再次看見花蓮。

（花蓮縣政府廣告）

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