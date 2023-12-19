桃園最好吃的100碗 多元族群造就美食特色

胡同彭家老舖新疆拉麵的羊肉饊子(湯)，勇奪3碗，成為獲得最多的單一店家。 圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園是一座各族群融合的城市，由閩南、客家、眷村、原住民、滇緬、泰北等各地住民組成，庶民美食比起其他縣市更更豐富、更充滿多變樣式與組合。因此聯合報「500輯」團隊推出「桃園100碗」，力邀包括娛樂與文創產業界主持人與主理人、美食部落客、在地名人等領域共10位知名人士組成遴選團，以其獨到的觀點和品味，從不同的視角、不同的生命經驗，挖掘出更多隱身在你我身邊的桃園美食。

好咖Thai的泰銷魂主廚饗宴雙人餐，匯聚店內7道招牌料理，每道菜品香料搭配恰到好處，味道獨特鮮美。 圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

●桃園遍地美食 卻未被挖掘

不少小吃偏重台北、新北，但其實桃園遍地美食，還有很多隱藏版像忠貞市場與周邊多元族群小吃，CP值高，只是知名度沒那麼高，可能是雙北過去發展比桃園快，例如雙北捷運已經形成路網，到這些小吃店的交通很方便。桃園明明就有這些好吃、一吃成主顧的特色小吃店，絕對能媲美雙北，知名度不該僅此而已。

村民食堂位於桃園藝文特區，不論是蘿蔔糕、燒賣等蒸籠點心，餐點現點現做，奪下兩碗。 圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

希望能透過「桃園100碗」，由美食家或名人嘗過，推薦給許多外地不知道桃園的美食消費者；也希望讓更多桃園市民熟悉自己生活區和其他區的美食，幫大家發掘漏網遺珠，把應該被知道的庶民美食挖掘出來。

●好多沒吃過 等著一一品嘗

「桃園100碗」遴選結果揭曉，局長周柏吟不諱言看到榜單當下很雀躍，也有嚇一跳的感覺，原因是「天啊，有這麼多我不認識的」，相信有一堆上榜的美食小吃，連住在桃園這麼久的同仁也會嚇一跳居然沒注意。透過不同的視角和體驗，挖掘出很多不再是傳統推薦方式，也不只限於美食雜誌寫了又寫的小吃，榜單有很多家店恐怕要讓人花不少時間，才能一一品嘗體驗。

局長周柏吟表示小吃真的是讓人重回以往，像下課、放學人擠人等著買滷豆干，排隊買餐車的雞塊，與淋滿醬油、辣椒醬的上海生煎包，還有沿街叫賣的餐車喊著「麵包、剛出爐麵包」，或叫賣其他熱食，聲音、味蕾都是腦海很棒的庶民美食回憶。

國旗屋的稀豆粉，為滇緬料理深受老饕喜愛，也為奪下兩碗的店家。 圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

這次遴選出來的美食包羅萬象，有傳統美食、冰品、異國風味料理，看到美食名單就忍不住想去造訪、品嘗，像前往石門水庫賞景時，少不了嘗豆干、豆花和活魚料理。此外，大家平常喜愛的小吃雞排、蚵仔煎、臭豆腐、潤餅、肉包、蔥餅加蛋等，以及讓人甜滋滋的甜點冰品、芝麻花生霜淇淋、芋頭冰，還有桃園特殊的滇緬料理稀豆粉、米干美食都在榜單中，期待大家來桃園旅遊時，能夠來品嘗看看桃園在地的好滋味。

桃園100碗 →完整名單

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