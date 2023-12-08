桃園青年投入農村創生 轉型新型態農村體驗

桃氣的青農週記 影像敘事傳遞桃園農場新活力桃園市友善安心產銷協會率領的「桃氣的青農週記」團隊，積極投入農村創生，以獨特的自媒體手法述說桃園農村的動人故事。這不僅是青年群體付出體力參與農耕的一種新型態，更是透過創意和行動，將農場特色以及獨到的故事透過影片等媒體形式呈現，由桃園市友善安心產銷協會的蕭富嚴和鍾雪珍領軍，充滿熱情地推動友善環境、有機耕作和食農教育。

「桃氣的青農週記」團隊每週踏足一個桃園農場，如同撰寫週記一般，透過自媒體的方式呈現農場的獨家故事。這種定期紀錄不僅為團隊賦予了獨特的名稱，也成為推動桃園農場品牌和休閒觀光農場的有效途徑。

疫情下轉型，出租農田提供都市客人建立自己的開心農場桃氣的青農週記不僅在自媒體品牌的運營上有所突破，也嘗試串聯周邊農場，辦理「農村青旅行」活動，先前每週拜訪的青農夥伴成為最佳助手，提供各式各樣的主題活動，辦理方式越佳多元。然而受到Covid-19疫情的影響，辦理實體活動變得困難，但蕭富嚴和鍾雪珍卻巧妙地將農場活動轉型為「市民農園」，配合休耕政策整合現有的農地，分成小區塊出租給對耕種有興趣的市民，並提供相關技巧的教導。這項轉型不僅讓休耕期的田地得以活化再利用，更讓都市人能夠深刻體驗農村生活。

蕭富嚴隊長現場教導客人農藝基本知識。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

意料之外的是，市民農園的經營反應熱烈。原先設定參與對象以銀髮族為主，然而，在桃園市政府青年事務局青年永續發展行動計畫的支持下嘗試一年的推動，團隊發現參與者不僅包括年長者，還有許多親子家庭、中壯年和上班族。平均每日多達20餘組來客，在屬於自己的一小方天地裡自由發揮，勤懇種植、盡情揮灑汗水，享受植物療愈的生長過程及收穫的成就感，而桃氣的青農週記的青年夥伴則成為現場提供食農教育的師資，讓參與者深刻體認美食來之不易，並激發對農村生活的珍惜心情。

「市民農園」分區提供民眾租地體驗務農。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

鼓勵青年投入永續發展行動 打造更美好的家園桃氣的青農週記不僅成功推動友善環境和有機耕作，更在市民農園的轉型中找到新的契機，為農村帶來青年活力。除此之外，他們也積極參與回饋關懷在地的行動，無論是進入校園，教導孩童食農教育；或贊助社區關懷據點，提供市民農園種植的生鮮蔬菜等。呼應SDGs 17項永續發展目標中SDGs2「消除飢餓」呼籲共同參與糧食生產，共同實現消除飢餓的目標。

桃園市政府青年事務局鼓勵青年朋友關心社會、走向在地、支持青年返鄉，以SDGs 17項永續發展目標辦理「青年投入永續發展行動計畫」，支持青年行動團隊於不同行政區進行地方創生行動，包含老屋再生、農村體驗、文化走讀等面向；桃園市政府將持續為青年行動團隊辦理一系列培力輔導、成果交流等活動，幫助青年朋友建立社區共好的地方創生模式，也期許未來青年行動團隊能夠自給自足，朝永續經營的商業模式目標邁進。(桃園市政府青年事務局廣告)

進入山東國小推廣食農教育課程。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

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