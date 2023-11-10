綠能重磅出擊！太陽光電廠「海精新能源」，獲三家銀行18.88億聯貸

在全球淨零減碳趨勢下，綠色能源扮演關鍵角色，無論政府和企業都越來越重視碳排議題，不只紛紛加入由氣候組織 (Climate Group)與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 共同推行的RE100國際倡議，也積極推動綠電轉型。美歐亞綠能集團旗下「海精新能源股份有限公司」於6日與永豐、安泰、中國信託三家銀行簽定六年期新台幣18.88億元聯合授信合約，宣告台灣綠能轉型再進擊。

美歐亞綠能集團旗下「海精新能源股份有限公司」與三家銀行簽定六年期新台幣18.88億元聯合授信合約，由左至右為中國信託銀行資深副總經理宋恬瑩、永豐銀行董事長曹為實、美歐亞合夥人Clay Kinney、安泰銀行資深副總經理張永宗。 圖／美歐亞綠能 提供

淨零趨勢不可逆！外商來台開創綠電新里程碑美歐亞綠能集團自2010年開始關注全球綠能轉型議題，集團內高階主管於全球至今累積200多個再生能源發電廠建置經驗，其中版圖橫跨5大洲、49個國家，總裝置容量超過2 GW，並為全球800多個太陽能發電廠提供技術諮詢。2019年正式進駐台灣，深耕太陽能市場，未來預計將投資的太陽能電廠達1 GW，推動台灣朝向淨零轉型目標大步前進。

集團合夥人Clay Kinney表示，太陽能每年為無數家庭提供能源，也減少了碳排放，這次「海精新能源」34 MW 的案場能獲得支持，當中所包含的技術創新及戰略合作，象徵各界對於綠色能源的承諾和體現，也預告台灣新能源產業將會踏著堅實步伐持續邁進，展現保護環境的決心。

此次簽約授信案象徵各界對於綠色能源的承諾和體現，宣告台灣綠能轉型再進擊。 圖／美歐亞綠能 提供

太陽光電成要角，政策加持是關鍵新能源開發已是全球趨勢，更是國家產業關鍵需求。美歐亞綠能集團已在日本陸續完成300 MW再生能源專案，近年也將台灣列為重點發展區域。Clay認為，台灣政策法規清晰，願景透明易理解，同時具備強大的工程人才，可望移植日本經驗，未來將會看見新能源產業大幅成長。

而「海精新能源」光電廠以彰化作為核心基地，主要是因為彰化日照充足，鮮有颱風等天然災害，且中央政府優惠獎勵能夠落實在地方，在客觀條件上十分適合建置光電廠。

Clay解釋，每座太陽能發電廠的建置，除了評估日照條件、地價、土地整合等面向，還必須要有政策加持。設置發電廠的地區原本土地價值都不高，透過光電開發不只能夠活化土地利用，還能創造大量、長期的就業機會，為地方帶來長遠廣大的經濟效益。

Clay補充說明：「我們在日本已累積不少案例，許多荒廢場域在發電廠設置後，不只解決當地的失業問題，還創造出新的經濟活動，可見新能源投資除了是邁向永續和淨零的重要途徑，也能夠為社區做出實質貢獻。」

美歐亞綠能集團合夥人Clay Kinney攜手銀行團，對台灣綠能產業抱持樂觀期待。 圖／美歐亞綠能 提供

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