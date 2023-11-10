快訊

冷氣團何時報到？ 粉專估「這天」：全台冬衣可能得先準備

拜習月中會 將宣布恢美中復軍事交流

影╱日硫磺島外海誕生「全球最新島嶼」！從海中冒出過程影片曝

綠能重磅出擊！太陽光電廠「海精新能源」，獲三家銀行18.88億聯貸

撰文／ 黎詩彥

在全球淨零減碳趨勢下，綠色能源扮演關鍵角色，無論政府和企業都越來越重視碳排議題，不只紛紛加入由氣候組織 (Climate Group)與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 共同推行的RE100國際倡議，也積極推動綠電轉型。美歐亞綠能集團旗下「海精新能源股份有限公司」於6日與永豐、安泰、中國信託三家銀行簽定六年期新台幣18.88億元聯合授信合約，宣告台灣綠能轉型再進擊。

美歐亞綠能集團旗下「海精新能源股份有限公司」與三家銀行簽定六年期新台幣18.88億元聯合授信合約，由左至右為中國信託銀行資深副總經理宋恬瑩、永豐銀行董事長曹為實、美歐亞合夥人Clay Kinney、安泰銀行資深副總經理張永宗。 圖／美歐亞綠能 提供
美歐亞綠能集團旗下「海精新能源股份有限公司」與三家銀行簽定六年期新台幣18.88億元聯合授信合約，由左至右為中國信託銀行資深副總經理宋恬瑩、永豐銀行董事長曹為實、美歐亞合夥人Clay Kinney、安泰銀行資深副總經理張永宗。 圖／美歐亞綠能 提供

淨零趨勢不可逆！外商來台開創綠電新里程碑
美歐亞綠能集團自2010年開始關注全球綠能轉型議題，集團內高階主管於全球至今累積200多個再生能源發電廠建置經驗，其中版圖橫跨5大洲、49個國家，總裝置容量超過2 GW，並為全球800多個太陽能發電廠提供技術諮詢。2019年正式進駐台灣，深耕太陽能市場，未來預計將投資的太陽能電廠達1 GW，推動台灣朝向淨零轉型目標大步前進。

集團合夥人Clay Kinney表示，太陽能每年為無數家庭提供能源，也減少了碳排放，這次「海精新能源」34 MW 的案場能獲得支持，當中所包含的技術創新及戰略合作，象徵各界對於綠色能源的承諾和體現，也預告台灣新能源產業將會踏著堅實步伐持續邁進，展現保護環境的決心。

此次簽約授信案象徵各界對於綠色能源的承諾和體現，宣告台灣綠能轉型再進擊。 圖／美歐亞綠能 提供
此次簽約授信案象徵各界對於綠色能源的承諾和體現，宣告台灣綠能轉型再進擊。 圖／美歐亞綠能 提供

太陽光電成要角，政策加持是關鍵
新能源開發已是全球趨勢，更是國家產業關鍵需求。美歐亞綠能集團已在日本陸續完成300 MW再生能源專案，近年也將台灣列為重點發展區域。Clay認為，台灣政策法規清晰，願景透明易理解，同時具備強大的工程人才，可望移植日本經驗，未來將會看見新能源產業大幅成長。

而「海精新能源」光電廠以彰化作為核心基地，主要是因為彰化日照充足，鮮有颱風等天然災害，且中央政府優惠獎勵能夠落實在地方，在客觀條件上十分適合建置光電廠。

Clay解釋，每座太陽能發電廠的建置，除了評估日照條件、地價、土地整合等面向，還必須要有政策加持。設置發電廠的地區原本土地價值都不高，透過光電開發不只能夠活化土地利用，還能創造大量、長期的就業機會，為地方帶來長遠廣大的經濟效益。

Clay補充說明：「我們在日本已累積不少案例，許多荒廢場域在發電廠設置後，不只解決當地的失業問題，還創造出新的經濟活動，可見新能源投資除了是邁向永續和淨零的重要途徑，也能夠為社區做出實質貢獻。」

美歐亞綠能集團合夥人Clay Kinney攜手銀行團，對台灣綠能產業抱持樂觀期待。 圖／美歐亞綠能 提供
美歐亞綠能集團合夥人Clay Kinney攜手銀行團，對台灣綠能產業抱持樂觀期待。 圖／美歐亞綠能 提供

相關新聞

法國網紅「酷」來去總統府住一晚 大讚有被歡迎的感覺

擁有超過百萬粉絲的法國網紅「酷」，日前應文化總會邀請參加「來去總統府住一晚」活動，在總統府洗頭、逛福利社及參觀古蹟，大讚...

數位部防堵詐騙有成 10月電商個資外洩詐騙案件降為0

數位部今（9）日指出，近半年接獲內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，已從最高峰每月15家次顯著下降，並且近1個月數位部...

危老條例修法 政院立委版混戰

立法院內政委員會今（9）日審查《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修法，希望排除土地法、國有財產法、預算法及地方公產管理...

歷經最熱夏天、雪蟲暴增 日本北海道楓紅延遲爭豔

時序入秋，正是日本賞楓的季節，其實自古以來，每到秋季日本人就會前往山中或溪谷觀賞紅葉，這樣的活動被稱為「獵紅葉」，相傳始於奈良時代至平安時代，是當時的貴族間的消遣活動，直到江戶時代，一般百姓也開始流行賞楓。北海道今年約從10月開始楓葉漸紅，為2023年的日本秋季揭開序幕，11月起關東、關西等地接棒爭豔。

照片看歷史／1958年表揚八二三砲戰英雄 台北市沿路擠滿致意民眾

1958年8月23日發生八二三砲戰，砲戰初期，共軍攻擊島上軍事目標，後期著重封鎖海運線，以圍困金門，國軍則在戰事進行中，維持金門補給線。砲戰期間，雙方海軍艦艇和空軍也多次戰鬥，直到10月初共軍宣布放棄封鎖。11月9日，台北市各界歡迎台海作戰運輸補給與醫護有功海軍前線立功英雄大會，當日下午在新公園音樂台盛大舉行...

【尋找和平的關鍵】EP.06 中美不可在台灣開戰！

2005年連戰首度以「連爺爺」身份率團訪問中國大陸，接著兩岸簽訂了ECFA，開啟了台灣中小企業在對岸的初春。如今，台灣與對岸關係已壞到把台積電這座護國神山放到了「靶心」。其他企業界人士在如何籌謀？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。