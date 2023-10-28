救國團71歲開啟「造夢元年」！攜手年輕新世代永續未來

創意X公益X國際，培力身心健康的未來主人翁

低薪、高房價、通膨巨獸來襲，讓年輕人不敢作夢，近年外界更常把抗壓性不足的年輕人視為「耍廢」或「躺平」，也有許多年輕人因為「太多選擇」而對未來感到茫然。面對大環境的多重不確定因素，新世代年輕人該如何找到夢想？除了整天集中意志力向宇宙下訂單，他們還有什麼方式可以勇敢造夢？

救國團過去陪伴世代青年追夢和圓夢，71週年啟動「造夢元年」，要協助新世代勇敢造夢。 圖／救國團提供

陪伴國人走過71個年頭的救國團，一路見證世代青年的成長與挑戰。救國團主任葛永光表示，早一輩的年輕人是「拼世代」，戰後嬰兒潮生於貧困和憂患，為了生活只能努力向上爬，因此大多拼出不錯的成就。現在的年輕人雖然物資豐裕，但身上背負的壓力更大。「少子化」讓家長對孩子抱持高度期望；M型社會同儕之間貧富懸殊、階級不平等，也讓年輕人充滿無力感；高通膨加上低薪，也讓許多上班族不敢結婚生小孩……。根據衛福部統計，15-24歲青少年自殺率近10年不斷攀升，自殺已成為該年齡層第二大死因。

救國團主任葛永光認為現在的年輕人雖然物資豐裕，但身上背負的壓力更大。 圖／救國團提供

「行動張老師」巴士開進校園！關心青少年心理健康

救國團過去帶領無數年輕人追夢、圓夢，71週年新起點，更要啟動「造夢元年」，幫助年輕人重拾心理健康以及正向積極的精神。救國團旗下的「張老師」中心已邁入第53年，為各年齡老少提供諮商輔導，服務成效深受各界認同。有些大專院校因為輔導室人力不足，希望「張老師」能提供協助，因此救國團在基金會贊助下，預計將「行動張老師」巴士開進110所校園，學生可以在巴士中與「張老師」分享心事，感受被包容、關懷與支持。

葛永光感慨萬千地分享，「以前政府關心青年問題，會挹注資源、大力支持，現在少了政府支持，『張老師』只能招募義工，也還好有這麼多義工願意為台灣的下一代付出。」

每一位「張老師」都經過長達9個月的專業培訓，救國團也與大專院校共享資源，設計短期培訓課程，賦能大專院校導師心理諮商輔導知識與技巧，讓導師能在第一線更即時地幫助學生。

「行動張老師」巴士開進校園，相當受到學生歡迎。 圖／救國團提供

創新求變轉型，貼近時下年輕人的心

因應新世代不同的需要和價值觀，救國團也不斷轉型升級，推出創新活動引領社會潮流。葛永光表示，過去救國團以「校園民歌」、「團康活動、「嚕啦啦」等創造年輕人的流行文化，現在更透過「網紅直播」、「元宇宙」、「無人機」等新潮研習營、「溪頭森林音樂會」創新文化活動，持續擄獲年輕人的心。

此外，救國團更轉型為「以公益為主的服務型社會企業」，提供的服務不勝枚舉。例如：在2021年南台灣淹大水時，救國團第一時間成立緊急救災中心，募款購買食物和飲用水發送給災民；發動「聚光計畫」讓偏鄉貧童用手工藝來交換禮物，有的孩子想要的禮物是「給媽媽的炒菜鍋」、「給阿嬤的夜間照明燈」，各式溫暖人心的故事為社會帶來善的循環；至於救國團的經典自強活動「中橫健行隊」，是許多「壯世代」的集體回憶，現在也轉型成為身障弱勢朋友的圓夢之旅，鼓勵年輕人不受限制，勇於挑戰。

救國團發動「聚光計畫」為偏鄉孩童圓夢。 圖／救國團提供

救國團發起「全國公益日」，是台灣公益服務的領頭羊。 圖／救國團提供

疫情解封後，救國團更擴大青年國際交流活動，恢復與日本自民黨青年局及韓國青少年聯盟長達50多年的定期交流，帶領台灣新世代培養國際視野，用廣闊宏觀的角度看待自己的國家，進而為各種困境難題提出更好的解方。

永續青年培力，從心出發

近年「永續」成為熱門關鍵字，救國團也透過ESG角度，打造「減碳、減壓、減重」的「三減」運動中心，為年輕人和社會大眾提供紓壓場域，致力追求身心靈健康。

葛永光認為，永續要從「心」出發，救國團透過各式活動培育青少年正向的價值觀及樂觀、進取、永不放棄的精神，提升對人和土地生態的關懷，蘊含對青年世代的永續期許。他引用德國哲學家尼采的名言勉勵年輕人，雖然環境看似困難，但只要保有「悲觀後的樂觀」，就能成為精神上的強者，開創更多可能。

救國團透過各式活動培育青少年樂觀、不放棄的精神，提升對人和土地生態的關懷，蘊含對青年世代的永續期許。 圖／救國團提供

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