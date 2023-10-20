2023年頂新和德「食公益」徵件結果公佈 食農教育、罕病營養照護等方案入選

文／ 頂新和德文教基金會提供

智青進行食農教育體驗學習。 圖／社團法人彰化縣蕪菁愛家園關懷協會提供
智青進行食農教育體驗學習。 圖／社團法人彰化縣蕪菁愛家園關懷協會提供

頂新和德文教基金會2023年「食公益捐助計畫」徵件揭曉，最終選出7家公益團體以科技惜食服務、食農教育及營養物資等餐食相關服務計畫獲經費補助支持，預估超過3萬人次身心障礙人士、逆境青少年、偏鄉兒童等弱勢戶受惠。

全台首創結合飲食與慈善公益的「食公益」捐助計畫今年辦理第九屆徵件，有21件通過複選，其中「食農教育」類型服務因結合社區融合等社會互動參與而獲評審青睞，彰化縣蕪菁愛家園關懷協會透過戶外、感官體驗的課程提高身心障礙孩子的飲食知識並增強他們的自信心；臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會更是規劃菜圃建造，所食用的蔬菜自己種外，收成的蔬菜與烘焙產品結合，並推廣至社區義賣。

智青進行園藝課程學習。 圖／財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會提供
智青進行園藝課程學習。 圖／財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會提供

臺灣雷特氏症病友關懷協會長期為罕病家庭提供民生物資，病友因功能退化無法正常進食，未來在「食公益」計畫支持下，預估將能為全台近134位病友提供營養品補充。

高雄市慈善團體聯合總會去年在頂新和德文教基金會贊助下，購置「福氣食物智取櫃」，幫助經濟弱勢家庭及有食物需求的民眾近10,000人次，今年再以「福氣食物智取櫃傳愛國境之南」方案入選，設備未來將放置於屏東縣幸福物資銀行的大門口，預估一年能再多服務8,000人次。

其他獲選單位還包含：台中市信望愛智能發展中心、台灣練習曲文教協會、善慧恩社會慈善基金會，各單位依評審結果提供補助金額，總補助額度共140萬元。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，有參與徵件的公益夥伴們，基金會也將邀請加入「愛的GOOD力」公益行銷平台，協助推廣義賣產品，共同朝「自立共好」之路邁進，讓這股善的循環持之以恆轉動不息。

愛與關懷病友身體狀況。 圖／社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會提供
愛與關懷病友身體狀況。 圖／社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會提供

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