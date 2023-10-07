2023台灣設計展今起鶯歌登場 交通攻略大公開 首周末煙火、音樂派對、假日市集high翻鶯歌

開場以本次台灣設計展「O」的意象為題，透過煙火在空中來回跑動，以富有律動的美感形。 圖／新北文化局提供

「2023台灣設計展」即日起至10月22日鶯歌登場，開展首周末10月7日、8日除有音樂派對，邀請魏如萱、韋禮安、壞特?te等重量級卡司獻唱，兩天還有歷時300秒的絢麗煙火秀，此外美味圈圈市假日市集首周「山的野味」也將於7至10日登場，邀民眾一同「O起來」同樂。

戶外大型互動聲光展演作品《Echooo》。 圖／新北市文化局提供

新北市文化局表示，2023台灣設計展開展首周末將有假日市集、為期兩天的音樂派對以及300秒煙火展演，結合此次設計展戶外大型互動聲光展演作品《Echooo》，另特別邀請新北市在地音樂團隊創作專屬煙火的搭配曲，煙火設計亦選用不同的發射地點與形式，打造立體施放效果，期望為「2023台灣設計展」和四日連假揭開美好序幕。

壞特。 圖／新北文化局提供

煙火畫面設計呼應台灣設計展主題「O起來」，以「O」起眾人之城為題，規劃五大章節呈現，第一章「新北『O 起來』」展現城市動能；第二章「轉動三鶯」高空風火輪的「花型」煙火向外擴散，象徵擴散設計能量；第三章「交織眾人之聲」透過發射角度、時間差呈現環形圖案，象徵新北29行政區串聯；第四章「眾人之城」五條美學廊帶展示新北多元共融城市特色；最後一章「輝煌前景」則以輝煌壯觀的金色瀑布展現光榮城市的美好時刻。

韋禮安。 圖／新北市文化局提供

音樂派對則邀請6組實力派金曲人氣組合輪番上陣，10/7有呢喃新聲吳獻Osean、金曲新人「壞特?te」及金曲歌后「魏如萱」帶來許多膾炙人口的經典歌曲；10/8人氣樂團「理想混蛋」、「冰球樂團」及紅遍全亞洲的創作才子「韋禮安」，為兩日最後壓軸演出。美味圈圈市假日市集於展期間三個周末登場，首周10/7-10/10山的野味、10/14-10/15 海的鮮味、10/21-10/22 陸的風土，邀大家共嚐新北的山、海、陸滋味。

魏如萱。 圖／新北文化局提供

兩日精彩的音樂演出和高空煙火秀，將於18時30分在新北市美術館「新北市美術館-三鶯之心空間藝術特區」開演，建議民眾可提早搭乘大眾交通運輸前往會場，聽歌、看展、逛市集、賞煙火，體會設計、音樂的多元樣貌與魅力。更多詳細資訊請上「2023台灣設計展」官網查詢：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW。

理想混蛋。 圖／新北市文化局提供

「2023台灣設計展」煙火演出資訊

活動日期：10月7日(六)、10月8日(日)

活動時間：18:30-20:45 (煙火預計於20:40-20:50之間施放)

活動地點：新北市美術館 – 三鶯之心空間藝術特區

「2023台灣設計展」交通資訊

A.【火車】搭乘火車至鶯歌站下車

(一) 由「文化路(前站)」出口，穿越文化路，經「農會捷運通廊」，步行約6分鐘可抵達新北市美術館園區。

(二) 由「建國路（後站）」出站，於仁愛路側搭乘路線公車731（陶藝山水環狀線），即可抵達本活動相關站點。

(三) 加開班次備註：

(1) 10/14(六)、10/15(日)、10/21(六)、10/22(日)，增加南北上各1區間快車次增停鶯歌站。

(2) 10/6(五)至10/22(日)星期五、六、日，增加2北上及1南下莒光號車次增停鶯歌站；星期一~五，則加開南北上區間快車各1車次增停鶯歌站。

B.【公車】

至新北市美術館、鶯歌國民運動中心建議搭乘：

【5005線】桃園–鶯歌（經尖山）：【鶯歌火車站】下車，步行穿越鶯歌火車站至文化路，經捷運通廊６分鐘可達。

【5101線】大溪–鶯歌（經中新）：【鶯歌火車站】下車，步行穿越鶯歌火車站至文化路，經捷運通廊６分鐘可達。

【981線】北大社區–鶯歌：由臺北大學、三峽老街或恩主公醫院（復興路）轉乘，至【新北市美術館】下車即達或至【鶯歌火車站】下車步行穿越鶯歌火車站至文化路，經捷運通廊６分鐘可達。

【幸福巴士F652延伸線】：桃園方向旅客可由桃園公車站上車至【陶瓷博物館】下車，三峽恩主公醫院（復興路）旅客可至【文化路417號】下車，下車後沿館前路步行8分鐘即可抵達。

【702線】三峽–板橋：由板南線捷運板橋站、捷運府中站，或板橋公車總站，或臺鐵樹林站（後站）、臺鐵南樹林站轉乘，至【鶯歌火車站】下車，經「文化路」出口，步行經「捷運通廊」6分鐘可達。

【917線】鶯歌–土城：由板南線捷運永寧站轉乘，至【新北市美術館】下車即達。

【939副線】鶯歌–臺北市政府：由國父紀念館（仁愛路四段）轉乘，至【新北市美術館】下車即達。例假日停駛。

【731陶藝山水環狀線】：途經鶯歌火車站、北鶯社區（鶯歌石）、三鶯轉運站、新北市美術館、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、建國路、鶯歌三號公園、同慶里活動中心、鶯歌國中、五福市場、育樂街口、育智路口、國慶街口、文昌街口、南鶯集會所（建國市場）、鶯歌火車站。

【F653線】鶯歌火車站（國際新城線）：【鶯歌火車站】下車，行經火車站二樓通道由文化路出站後，沿捷運通廊行走，約8分鐘即達。

【F656線】鶯歌火車站（鳳吉理想線）：【鶯歌火車站】下車，行經火車站二樓通道由文化路出站後，沿捷運通廊行走，約8分鐘即達。

至陶博館建議搭乘：

【851線】北大社區–鶯歌高職：【陶瓷博物館站】下車，沿館前路步行8分鐘即達。

【731陶藝山水環狀線】：途經鶯歌火車站、北鶯社區（鶯歌石）、三鶯轉運站、新北市美術館、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、建國路、鶯歌三號公園、同慶里活動中心、鶯歌國中、五福市場、育樂街口、育智路口、國慶街口、文昌街口、南鶯集會所（建國市場）、鶯歌火車站。

至同慶市民活動中心建議搭乘：

【731陶藝山水環狀線】：途經鶯歌火車站、北鶯社區（鶯歌石）、三鶯轉運站、新北市美術館、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、建國路、鶯歌三號公園、同慶里活動中心、鶯歌國中、五福市場、育樂街口、育智路口、國慶街口、文昌街口、南鶯集會所（建國市場）、鶯歌火車站。

C.【停車場】展區周邊停車空間有限，建議民眾優先搭乘大眾交通運輸前來

● 至新北市美術館、鶯歌國民運動中心

1. 鳳鳴重劃區臨時免費停車場

停車場地址：鶯歌區鳳福路、鳳鳴路口

開放時間：展期間限定10.6~10.22 09:30~22:00 (假日延長至23:00）

【鳳鳴停車場免費接駁車】

接駁時間：平日10-21時、假日10-22時

接駁地點：三鶯轉運站(北側上車)、三鶯轉運站 (南側下車)、鳳鳴停車場（同側上下車）

班距時間：平日15-20分、假日10-15分，視客況機動發車

2. 美術館周邊付費停車場

礫間停車場、三鶯轉運站北側停車場、三鶯轉運站南側停車場、北鶯停車場、三鶯水資源回收中心（汽機車）。

3. 臺鐵鶯歌車站周邊付費停車場

建國路停一平面停車場、Times鶯歌建國路停車場、俥亭停車鶯歌行政停車場、宏達經營鶯歌停車場。

● 至鶯歌陶瓷博物館

鶯歌陶瓷博物館周邊停車場

陶瓷藝術園區停車場、Times鶯歌文化路停車場、城市車旅鶯歌尖山停車場、鶯歌停車場（陶博站）、禮頓鶯歌尖山路停車場。

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