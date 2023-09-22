中秋雙十連假玩起來！台灣大買iPhone 15抽「環遊世界5大洲雙人遊」，全網驚嘆：「最強旅伴！」

中秋、雙十連假想去哪裡玩？想去埃及看神秘金字塔，也想去義大利威尼斯浪漫遊船，或是到東京迪士尼、再來場土耳其熱氣球之旅？今年下半年「最強旅伴」大王牌，莫過於台灣大哥大寵愛果粉所推出的「最i果粉 5GO送」抽獎活動，要送15位幸運果粉環遊世界5大洲，或搭乘鳴日號環台觀光列車享受五星鐵道遊，報復性出遊就拼這次！所以連假還沒計劃出國的果粉們別急，現在先到台灣大哥大入手最新的iPhone 15，走到哪拍到哪陪你瘋連假，全新拍照功能捕捉每一刻驚喜，同時也將環遊世界的心情準備起來！

現在至台灣大申辦指定專案搭購iPhone 15系列，就能參加「環遊世界百萬旅遊」抽獎活動。 圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大繼去年送出最狂大獎特斯拉後，今年再次刷新紀錄，豪灑總價值近300萬的贈獎活動。凡11月30日前，到台灣大申辦5G月租1399以上專案，搭購iPhone 15全系列任一新機，就有機會抽中「環遊世界5大洲百萬豪華雙人遊套裝」(1名)。喜愛國內旅遊的朋友，台灣大哥大也提供價值超過12萬元的「鳴日號觀光列車行程雙人遊套裝」(共14名)，寵愛果粉無極限！

早鳥中獎機率高！加購「這方案」中獎機會多1倍

超值豪華獎項將分11/7、12/7兩梯次抽出，第一梯次未中獎者，第二梯次繼續抽，越早申辦，中獎機率越高。申辦指定專案搭購iPhone 15，同時加購「好速加掛」1Gbps光纖上網方案者，還可再加碼1次抽獎機會。「好速加掛」1Gbps光纖上網方案最低749元起，除了贈送1,000元momo幣，還可享每月5G熱點傳輸量增加25GB，讓你放假在家可以盡情高速飆網，享受宅渡假美好時光，還能將「環遊世界5大洲百萬豪華套裝旅遊」中獎機會升級2倍！

旅途必備神隊友！多項娛樂平台請你看

旅途等車、搭車、轉機，需要來點娛樂消遣？沒問題，「最強旅伴」早已貼心為你想好了！現在到台灣大購買iPhone 15系列，除了享優惠資費，還有Disney+今年請你看，YouTube Premium最高前4個月免費，以及MyVideo、GeForce NOW、音樂串流……等多項娛樂服務提供免費體驗，讓你隨時隨地都能追劇、聽音樂，打發時間忘記無聊。10月31日前申辦再送電信獨家的AppleTV +及Apple Arcade等娛樂服務最高前6個月免費；11月30前購機贈送Apple Store新戶帳單折抵金300元，另有眾多影音娛樂、電商購物好康等你拿。

果粉衝吧！環遊世界5大洲X超值「0元」手機資費方案

中秋、雙十連假後，緊接著是跨年和春節假期，就讓台灣大哥大「最強旅伴」送你去環遊世界！iPhone 15已於今日(9月22日)開賣，即日起至11月30日，到台灣大購買iPhone 15系列，就有機會抽中最大獎「環遊世界5大洲百萬豪華套裝旅遊」。台灣大哥大更祭出iPhone 15「0元」手機資費方案：申辦5G專案月租1,599元，iPhone 15專案價只要0元起，再享「mo幣多」優惠，每月最高回饋750元momo幣。超多驚喜禮包、超值優惠彩蛋，吸引精打細算的果粉們手刀立馬衝！

請參閱>>更多資訊！