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心保和尚傳承星雲大師 為佛光山依止大和尚

聯合新聞網／ 人間福報訊

佛光山開山祖師星雲大師2月5日圓寂後，歷經半年，佛光山依叢林古制，採現代民主決議，8月8日於宗務委員會中，佛光山長老院的諸位長老和九名宗務委員一致推舉現任佛光山宗長心保和尚為「依止大和尚」，是繼星雲大師之後，佛光山教團依止之剃度師及得戒和尚代表。

圖／佛光山提供
圖／佛光山提供

佛光山退居和尚及現任泰華寺住持心定和尚表示，此可謂「龍天推出，名山得人，可喜可賀！」佛教的依止，是「依存」而「止住」的意思，也就是依賴有德、有力的人，跟著他學習佛法而不輕言離開。

宗委會在一份公告上表明，「未來在佛光山發心出家入道者，都將依止「星雲大師推動之人間佛教教法」，學習並且弘揚。」這是「依法」而行道。

心保和尚德學兼備，堪為「佛光山教團依止之剃度師及得戒和尚代表」的「依止大和尚」，盡形壽以此終身榮譽身分代為發心出家者圓頂剃度及為入道者授證。

對此，心保和尚謙遜表示：「師父上人、常住大衆給予的成就，我在衆中要不斷的學習。」

圖／佛光山提供
圖／佛光山提供

佛光山傳承制度完善，星雲大師1967年創建佛光山，擔任第一任住持，至1985年退位，由弟子心平和尚接下第四任住持，之後4年一任，心定和尚接下第五、六任住持，心培和尚接第七、八任住持，心保和尚接任第九、十任至今。

圖／佛光山提供
圖／佛光山提供

心保和尚1964年生，台灣台中人。1986年禮星雲大師披剃出家，為臨濟正宗第四十九代傳人，歷任美國佛光山鹿野苑、溫哥華佛光山職事及佛光緣美術館美國西來館館長，2004年起擔任美國西來寺住持8年，2013年接任佛光山寺住持。

圖／佛光山提供
圖／佛光山提供

國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄表示，心保和尚慈悲謙和，穩重正直，學養深厚，具國際視野，必能稟承師志，光大「法水長流五大洲」的宏願。

心保和尚說，佛光山將以「人才培養」與「發展本山及五大洲的道場特色」作為弘法二大方針，因為佛教傳承的關鍵在人才，而鮮明的特色對弘法有更好的助益。

佛光山除了住持傳承制度化，「宗務委員會」更為佛光山奠定「集體領導」的完備體制。宗委會成立於1967年，至今已邁入第10屆，歷時57年，定期開會，共同領導。

宗務委員會是佛光山最高決策單位，遵循開山祖師星雲大師制訂佛光山弘揚人間佛教的宗旨目標方向，帶領常住大眾前進。

星雲大師曾說過：佛光人不是個體，是一個總體。總體的佛光山、佛光會、四眾弟子，與佛光山有緣者，都名曰：「佛光人」。並囑咐怎樣做個佛光人：

第一、佛光人要發揮「集體創作」的成就。
第二、佛光人要堅守「非佛不作」的信念。
第三、佛光人要認同「制度領導」的精神。
第四、佛光人要遵從「唯法所依」的準則。

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