首創！永豐銀行推出LINE個人「休碳」專區，綠色行動從減碳開始！

「休碳！稍等(台語)！」永豐銀行綠色行動不間斷，全新推出「休碳Show time」專區，透過個人力量堆疊，為地球減碳加把勁，客戶可透過LINE記錄實際響應減碳服務所累積的減紙張數與減碳g數，並搭配「休碳任務」採集「小蜜豐金Bee點數」換好禮，讓大眾在日常生活中就能「有感休碳」，一起為地球永續Show Time而努力。

圖／永豐銀行提供

全台首創LINE個人化減碳成果，全民「休碳」動起來！

為喚起民眾的永續意識，永豐銀行首創LINE「休碳」個人化專區，客戶只要綁定LINE官方帳號，就可以檢視自己透過響應銀行減碳服務，共省下多少用紙張數與g數，即時掌握自己的減碳成果。

永豐銀行更串動點數經濟，首創「減碳賺點數」活動，客戶完成指定「休碳任務」，如：卡戶申辦電子帳單並任刷一筆、臨櫃申辦無摺帳戶等，就能換取相對應的「小蜜豐金Bee點數」，累積點數可兌換好禮或等值刷卡金，藉此鼓勵客戶在日常中實踐綠色生活，締造共生共好的環境。

此外，永豐銀行也於精華地段推出首間「綠色分行」，透過綠意盎然的植栽牆，從取號到身分驗證全程數位升級、無紙化交易，減碳又有效率的臨櫃服務，打造「休碳櫃台」沉浸式體驗，從線上到線下帶領客戶邁步永續，在日常中輕鬆成為綠色行動家。

圖／永豐銀行提供

綠色金融無極限！加入永豐「休碳Show time生活圈」

永豐銀行長期致力於低碳轉型，自2017年起便積極推動無紙化數位體驗服務，大幅減少銀行作業的用紙量，至今成果斐然。以2022年為例，全台永豐銀行休碳成果累積節約1.08億張A4紙，換算所減少的CO2排放，相當於20萬棵樹；綠能投資減少的CO2排放，相當於5008座大安森林公園所吸收的碳排量。

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為力挺2050年淨零碳排目標，永豐銀行連年舉辦「綠色行動力論壇」，連結產官學各界專家、攜手上下游供應鏈，跨界探討淨零轉型加速策略，同時自主導入10%綠電，並於自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫。除此之外，旗下合作逾5800座太陽光電廠，年發電量也已達到約24億度，可支應75萬家庭用戶一年所需用電量，充分體現綠色金融價值，是金融業唯一連續7年獲得經濟部「優良太陽能光電系統光鐸獎—優良金融服務獎」的銀行。

地球正在發燒，全世界都在尋求為地球降溫的解方，而方法就在日常生活中。人人都需要展開綠色行動，減碳從自身做起！現在就加入永豐休碳生活圈，大家一起來休碳，讓地球Show time更可愛！